Как заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, Авдеевку не следует считать большой потерей с военной точки зрения.
Выход ВСУ из Авдеевки. Как это решение комментируют в НАТО
Роб Бауэр обращает внимание на то, что вся инфраструктура города разрушена массированными российскими бомбардировками.
По его словам, Авдеевка больше не существует как населенного пункта.
Представитель НАТО также отмечает, что ситуация на фронте действительно остается сложной, однако, несмотря на это, Вооруженным силам Украины не грозит крах или большие неудачи на поле боя.
ВСУ вышли из Авдеевки. Что важно знать
Утром 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что было принято решение о выводе украинских защитников из Авдеевки.
Он обратил внимание на то, что наши воины сделали все возможное для уничтожения сил и ресурсов армии РФ на этом участке фронта.
Во время процесса вывода украинских войск часть бойцов попала в плен.
В 3-й ОШБр официально подтвердили, что с момента передислокации бригады в Авдеевку, врагу нанесли немалые потери - в частности, более 1500 убитыми и более 3500 - ранеными.
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