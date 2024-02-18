Как заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, Авдеевку не следует считать большой потерей с военной точки зрения.

Выход ВСУ из Авдеевки. Как это решение комментируют в НАТО

Роб Бауэр обращает внимание на то, что вся инфраструктура города разрушена массированными российскими бомбардировками.

По его словам, Авдеевка больше не существует как населенного пункта.

В военном плане это не большая потеря (Авдеевка – ред.). Они разрушили всю инфраструктуру. Потому нет города. Есть еще пара сотен метров. Роб Брауэр Глава военного комитета НАТО Роб Брауэр

Представитель НАТО также отмечает, что ситуация на фронте действительно остается сложной, однако, несмотря на это, Вооруженным силам Украины не грозит крах или большие неудачи на поле боя.

Пессимисты проигрывают войны. Украине тяжело? Да. Если бы вы спросили в 1942 году в Европе: "Как идет война?", не думаю, что нашлось бы много оптимистов. Мы все равно победили, – напомнил международному сообществу Роб Брауэр. Поделиться

ВСУ вышли из Авдеевки. Что важно знать

Утром 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что было принято решение о выводе украинских защитников из Авдеевки.

Он обратил внимание на то, что наши воины сделали все возможное для уничтожения сил и ресурсов армии РФ на этом участке фронта.

Во время процесса вывода украинских войск часть бойцов попала в плен.