Як заявив очільник військового комітету НАТО Роб Бауер, Авдіївку не варто вважати великою втратою з військової точки зору.

Вихід ЗСУ з Авдіївки. Як це рішення коментують у НАТО

Роб Бауер звертає увагу на те, що вся інфраструктура міста зруйнована масованими російськими бомбардуваннями.

За його словами, Авдіївки більше не існує як населеного пункту.

У воєнному плані це не велика втрата (Авдіївка — ред.). Вони зруйнували всю інфраструктуру. Тому немає міста. Є ще пара сотень метрів. Роб Брауер Глава військового комітету НАТО Роб Брауер

Представник НАТО також наголошує, що ситуація на фронті дійсно залишається складною, однак, попри це, Збройним силам України не загрожує крах або ж великі невдачі на полі бою.

Песимісти програють війни. Україні важко? Так. Якби ви запитали в 1942 році у Європі: "Як йде війна?", не думаю, що знайшлося б багато оптимістів. Ми все одно перемогли, — нагадав міжнародній спільноті Роб Брауер. Поширити

ЗСУ вийшли з Авдіївки. Що важливо знати

Вранці 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський завив, що було ухвалене рішення про виведення українських захисників з Авдіївки.

Він звернув увагу на те, що наші воїни зробили все можливе для знищення сил та ресурсів армії РФ на цій ділянці фронту.

Під час процесу виведення українських військ частина бійців потрапила в полон.