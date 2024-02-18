Як заявив очільник військового комітету НАТО Роб Бауер, Авдіївку не варто вважати великою втратою з військової точки зору.
Вихід ЗСУ з Авдіївки. Як це рішення коментують у НАТО
Роб Бауер звертає увагу на те, що вся інфраструктура міста зруйнована масованими російськими бомбардуваннями.
За його словами, Авдіївки більше не існує як населеного пункту.
Представник НАТО також наголошує, що ситуація на фронті дійсно залишається складною, однак, попри це, Збройним силам України не загрожує крах або ж великі невдачі на полі бою.
ЗСУ вийшли з Авдіївки. Що важливо знати
Вранці 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський завив, що було ухвалене рішення про виведення українських захисників з Авдіївки.
Він звернув увагу на те, що наші воїни зробили все можливе для знищення сил та ресурсів армії РФ на цій ділянці фронту.
Під час процесу виведення українських військ частина бійців потрапила в полон.
У 3-й ОШБр офіційно підтвердили, що з моменту передислокації бригади в Авдіївку, ворогу було завдано чималих втрат — зокрема, понад 1500 вбитими та понад 3500 — пораненими.
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