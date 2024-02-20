Партия Орбана будет голосовать за вступление Швеции в НАТО

Правящая партия Венгрии Фидес намерена 26 февраля утвердить ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО.

Венгерский парламент будет голосовать за вступление Швеции в НАТО

Венгерский парламент определил дату голосования по ратификации вступления Швеции в НАТО. Об этом заявил глава фракции правящей партии Мате Кочиш.

Кошич заявил, что на заседании 26 февраля вопрос о ратификации вступления Швеции в Североатлантический альянс включат в повестку дня и депутаты руководящей партии "намерены поддержать его".

Премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что голосование, вероятнее всего, состоится в начале весенней сессии парламента уже на следующей неделе.

Что известно о вступлении Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Единственными странами, затягивающими ратификацию членства, были Турция и Венгрия. Недавно турецкий парламент одобрил вступление Швеции в альянс.

Последний шаг на пути Швеции в НАТО — ратификация венгерским парламентом.

Вступление Швеции имеет решающее значение для того, чтобы альянс улучшил свою способность защищать свой восточный фланг, длина которого увеличилась вдвое после вступления Финляндии в апреле прошлого года.