Партия Орбана будет голосовать за вступление Швеции в НАТО
Категория
Мир
Дата публикации

Партия Орбана будет голосовать за вступление Швеции в НАТО

Швеция
Читати українською
Источник:  online.ua

Правящая партия Венгрии Фидес намерена 26 февраля утвердить ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО.

Венгерский парламент будет голосовать за вступление Швеции в НАТО

Венгерский парламент определил дату голосования по ратификации вступления Швеции в НАТО. Об этом заявил глава фракции правящей партии Мате Кочиш.

Кошич заявил, что на заседании 26 февраля вопрос о ратификации вступления Швеции в Североатлантический альянс включат в повестку дня и депутаты руководящей партии "намерены поддержать его".

Премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что голосование, вероятнее всего, состоится в начале весенней сессии парламента уже на следующей неделе.

Что известно о вступлении Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Единственными странами, затягивающими ратификацию членства, были Турция и Венгрия. Недавно турецкий парламент одобрил вступление Швеции в альянс.

Последний шаг на пути Швеции в НАТО — ратификация венгерским парламентом.

Вступление Швеции имеет решающее значение для того, чтобы альянс улучшил свою способность защищать свой восточный фланг, длина которого увеличилась вдвое после вступления Финляндии в апреле прошлого года.

Вторжение России в Украину два года назад стимулировало подачу заявок двумя скандинавскими странами на вступление в НАТО.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Дания и Швеция готовят новый пакет военной помощи Украине
Флаги Дании и Швеции
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан обнародовал срок ратификации Венгрией членства Швеции в НАТО
Орбан
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Швеция анонсировала крупнейший пакет военной помощи Украине
десантный катер класса CB9

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?