Партія Орбана голосуватиме за вступ Швеції до НАТО

Правляча партія Угорщини Фідес має намір 26 лютого затвердити ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО.

Угорський парламент голосуватиме за вступ Швеції у НАТО

Угорський парламент визначив дату голосування за ратифікацію вступу Швеції у НАТО. Про це заявив голова фракції правлячої партії Мате Кочіш.

Кошич заявив, що на засіданні 26 лютого питання про ратифікацію вступу Швеції у Північноатлантичний альянс включать у порядок денний і депутати керівної партії "мають наміри підтримати його".

Прем'єр-міністр Віктор Орбан раніше заявив, що голосування, найімовірніше, відбудеться на початку весняної сесії парламенту, вже наступного тижня.

Що відомо про вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році. Єдиними країнами, які затягували ратифікацію членства, були Туреччина та Угорщина. Нещодавно турецький парламент схвалив вступ Швеції до альянсу.

Останній крок на шляху Швеції до НАТО — ратифікація угорським парламентом.

Вступ Швеції має вирішальне значення для того, щоб альянс покращив свою здатність захищати свій східний фланг, довжина якого збільшилася вдвічі після вступу Фінляндії у квітні минулого року.