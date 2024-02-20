Уряд Швеції виділяє для потреб України новий пакет військової допомоги вартістю 7,1 мільярда шведських крон, або 682 мільйони доларів. Це 15-й пакет допомоги від Швеції.

Що увійшло до пакету допомогу від Швеції

Шведські ЗМІ повідомляють, що до пакету увійшли:

швидкий десантний катер класу CB9,

переносні зенітно-ракетні комплекси RBS 70,

артилерійські боєприпаси на суму два мільярди крон,

протитанкові ракети 55 (TOW),

гранатомети, ручні гранати

медичний транспорт.

Також ще приблизно 1,5 мільярда шведських крон буде виділено до різних фондів, що дозволить у співпраці з іншими країнами швидко закуповувати, наприклад, безпілотники, які потрібні Україні.

Допомога Швеції Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Швеція передала Україні зброю та обладнання на загальну суму понад 2,1 млрд дол. Допомога була розподілена в рамках 14 пакетів підтримки.

Швеція відправила в Україну деякі з найсучасніших систем важкого озброєння: 50 бойових машин CV90, 10 бойових танків Leopard і 8 артилерійських гармат Archer, а також боєприпаси та запчастини.

Крім того, ЗРК Hawk, протитанкові ракети NLAW, протикорабельний ракетний комплекс Hellfire 17 і ручний протитанковий гранатомет AT4, гвинтівки та засоби захисту та розмінування.