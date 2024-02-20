Правительство Швеции выделяет для нужд Украины новый пакет военной помощи стоимостью 7,1 миллиарда шведских крон или 682 миллиона долларов. Это 15-й пакет помощи от Швеции.

Что вошло в пакет помощь от Швеции

Шведские СМИ сообщают, что в пакет вошли:

быстрый десантный катер класса CB9,

переносные зенитно-ракетные комплексы RBS 70,

артиллерийские боеприпасы на сумму в два миллиарда крон,

противотанковые ракеты 55 (TOW),

гранатометы, ручные гранаты

медицинский транспорт.

Также еще примерно 1,5 миллиарда шведских крон будут выделены в разные фонды, что позволит в сотрудничестве с другими странами быстро закупать, например, беспилотники, которые нужны Украине.

Помощь Швеции Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ Швеция передала Украине оружие и оборудование на общую сумму более 2,1 млрд. дол. Помощь была распределена в рамках 14 пакетов поддержки.

Швеция отправила в Украину некоторые из самых современных систем тяжелого вооружения: 50 боевых машин CV90, 10 боевых танков Leopard и 8 артиллерийских орудий Archer, а также боеприпасы и запчасти.

Кроме того, ЗРК Hawk, противотанковые ракеты NLAW, противокорабельный ракетный комплекс Hellfire 17 и противотанковый ручной гранатомет AT4, винтовки и средства защиты и разминирования.