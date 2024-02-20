Правительство Швеции выделяет для нужд Украины новый пакет военной помощи стоимостью 7,1 миллиарда шведских крон или 682 миллиона долларов. Это 15-й пакет помощи от Швеции.
Что вошло в пакет помощь от Швеции
Шведские СМИ сообщают, что в пакет вошли:
быстрый десантный катер класса CB9,
переносные зенитно-ракетные комплексы RBS 70,
артиллерийские боеприпасы на сумму в два миллиарда крон,
противотанковые ракеты 55 (TOW),
гранатометы, ручные гранаты
медицинский транспорт.
Также еще примерно 1,5 миллиарда шведских крон будут выделены в разные фонды, что позволит в сотрудничестве с другими странами быстро закупать, например, беспилотники, которые нужны Украине.
Помощь Швеции Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ Швеция передала Украине оружие и оборудование на общую сумму более 2,1 млрд. дол. Помощь была распределена в рамках 14 пакетов поддержки.
Швеция отправила в Украину некоторые из самых современных систем тяжелого вооружения: 50 боевых машин CV90, 10 боевых танков Leopard и 8 артиллерийских орудий Archer, а также боеприпасы и запчасти.
Кроме того, ЗРК Hawk, противотанковые ракеты NLAW, противокорабельный ракетный комплекс Hellfire 17 и противотанковый ручной гранатомет AT4, винтовки и средства защиты и разминирования.
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