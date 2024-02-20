Швеция анонсировала крупнейший пакет военной помощи Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Швеция анонсировала крупнейший пакет военной помощи Украине

десантный катер класса CB9
Читати українською
Источник:  svt.se

Правительство Швеции выделяет для нужд Украины новый пакет военной помощи стоимостью 7,1 миллиарда шведских крон или 682 миллиона долларов. Это 15-й пакет помощи от Швеции.

Что вошло в пакет помощь от Швеции

Шведские СМИ сообщают, что в пакет вошли:

  • быстрый десантный катер класса CB9,

  • переносные зенитно-ракетные комплексы RBS 70,

  • артиллерийские боеприпасы на сумму в два миллиарда крон,

  • противотанковые ракеты 55 (TOW),

  • гранатометы, ручные гранаты

  • медицинский транспорт.

Также еще примерно 1,5 миллиарда шведских крон будут выделены в разные фонды, что позволит в сотрудничестве с другими странами быстро закупать, например, беспилотники, которые нужны Украине.

Помощь Швеции Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ Швеция передала Украине оружие и оборудование на общую сумму более 2,1 млрд. дол. Помощь была распределена в рамках 14 пакетов поддержки.

Швеция отправила в Украину некоторые из самых современных систем тяжелого вооружения: 50 боевых машин CV90, 10 боевых танков Leopard и 8 артиллерийских орудий Archer, а также боеприпасы и запчасти.

Кроме того, ЗРК Hawk, противотанковые ракеты NLAW, противокорабельный ракетный комплекс Hellfire 17 и противотанковый ручной гранатомет AT4, винтовки и средства защиты и разминирования.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Парламентарии Швеции предлагают увеличить производство боеприпасов для Украины
Риксдаг
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Главнокомандующий ВС Швеции призвал страну готовиться к войне
Микаэль Бюден
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Швеция создает подводный флот для противостояния РФ в Балтийском море
Подлодки Швеции

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?