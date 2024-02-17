Орбан обнародовал срок ратификации Венгрией членства Швеции в НАТО

17 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерский парламент может ратифицировать членство Швеции в НАТО, когда соберется на новую весеннюю сессию в конце этого месяца.
Орбан объявил о приятной для Швеции новости
Венгерский парламент намерен принять заявку Швеции на вступление в НАТО в ближайшее время.
Об этом сообщает Reuters .
Ожидается, что парламент соберется 26 февраля.
Венгерский премьер подчеркнул, что он и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сделали шаги "для возобновления доверия" между двумя странами. Однако он не уточнил, что это были в шагах.
В издании пояснили, что Венгрия остается единственной страной НАТО, еще не ратифицировавшей заявку Швеции, ведь этот процесс требует поддержки всех членов Альянса. Промедление привело к ухудшению отношений с США и вызвало беспокойство среди американских союзников.
Правящая партия Орбана "Фидес" причиной задержки ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО назвала необоснованные обвинения Швеции в том, что она подрывает демократию в Венгрии.
Орбан неоднократно заявлял, что его правительство поддерживает вступление Швеции в НАТО, но соответствующее законодательство застряло в венгерском парламенте с середины 2022 года.
Вступление Швеции в НАТО: что известно
18 мая 2022 года после широкомасштабного нападения РФ на Украину Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО.
4 апреля 2022 года Финляндия стала 31-м членом НАТО. Зато в Швецию были замечания со стороны Турции и Венгрии.
23 октября 2023 года президент Турции Эрдоган внес в парламент на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в НАТО. 23 января парламент Турции проголосовал за ратификацию заявки о вступлении Швеции в НАТО.
25 января Джо Байден направил письмо лидерам ключевых комитетов конгресса, сообщив о своем намерении начать формальные процедуры по продаже истребителей F-16 Турции, когда она завершит процесс присоединения Швеции к НАТО.
25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал решение турецкого парламента, ратифицирующее протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Венгрия осталась единственным государством, которое до сих пор не одобрило присоединение Швеции.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приглашал премьера Швеции в Будапешт для обсуждения заявки о вступлении Швеции в НАТО.
Посол США в Венгрии заявлял, что Соединенные Штаты недовольны тем, что ратификация вступления Швеции в НАТО продолжается так долго Он также отметил, что США не знают, что является причиной задержки венгерского правительства. Об этом же говорил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
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