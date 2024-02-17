Орбан обнародовал срок ратификации Венгрией членства Швеции в НАТО

17 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерский парламент может ратифицировать членство Швеции в НАТО, когда соберется на новую весеннюю сессию в конце этого месяца.

Орбан объявил о приятной для Швеции новости

Венгерский парламент намерен принять заявку Швеции на вступление в НАТО в ближайшее время.

Об этом сообщает Reuters .

Это хорошая новость, что наш спор со Швецией в скором времени будет урегулирован. Мы двигаемся в том направлении, что в начале весенней сессии парламента сможем ратифицировать вступление Швеции в НАТО. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Ожидается, что парламент соберется 26 февраля.

Венгерский премьер подчеркнул, что он и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сделали шаги "для возобновления доверия" между двумя странами. Однако он не уточнил, что это были в шагах.

В издании пояснили, что Венгрия остается единственной страной НАТО, еще не ратифицировавшей заявку Швеции, ведь этот процесс требует поддержки всех членов Альянса. Промедление привело к ухудшению отношений с США и вызвало беспокойство среди американских союзников.

Правящая партия Орбана "Фидес" причиной задержки ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО назвала необоснованные обвинения Швеции в том, что она подрывает демократию в Венгрии.

Орбан неоднократно заявлял, что его правительство поддерживает вступление Швеции в НАТО, но соответствующее законодательство застряло в венгерском парламенте с середины 2022 года.

Вступление Швеции в НАТО: что известно

18 мая 2022 года после широкомасштабного нападения РФ на Украину Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО.

4 апреля 2022 года Финляндия стала 31-м членом НАТО. Зато в Швецию были замечания со стороны Турции и Венгрии.

23 октября 2023 года президент Турции Эрдоган внес в парламент на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в НАТО. 23 января парламент Турции проголосовал за ратификацию заявки о вступлении Швеции в НАТО.

25 января Джо Байден направил письмо лидерам ключевых комитетов конгресса, сообщив о своем намерении начать формальные процедуры по продаже истребителей F-16 Турции, когда она завершит процесс присоединения Швеции к НАТО.

25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал решение турецкого парламента, ратифицирующее протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Венгрия осталась единственным государством, которое до сих пор не одобрило присоединение Швеции.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приглашал премьера Швеции в Будапешт для обсуждения заявки о вступлении Швеции в НАТО.