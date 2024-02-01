Туск публично унизил Орбана на фоне его конфликта с Украиной
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Политика
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Туск публично унизил Орбана на фоне его конфликта с Украиной

Дональд Туск
Дональд Туск
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Новоизбранный глава правительства Польши Дональд Туск подчеркнул, что у Евросоюза нет усталости от Украины, но есть от лидера Венгрии Виктора Орбана.

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По убеждению польского премьера, руководство Евросоюза все же сможет найти аргументы, чтобы заставить пророссийского политика Орбана снять свое вето с помощи для Украины в размере 50 млрд евро.

Нет так называемой проблемы усталости от Украины, а есть проблема усталости от Виктора Орбана. Мы должны решить столько проблем, и, конечно, нам сегодня нужно укрепить наше единство вокруг Украины, – призвал Дональд Туск.

Польский лидер откровенно признался, что он не может понять и принять эту "слишком странную" и "очень эгоистическую игру" Виктора Орбана.

По его словам, пока не может быть и разговоров о компромиссе по украинскому вопросу.

Виктору Орбану решать, является ли Венгрия частью нашего сообщества или нет. Это черно-белая история. Моя интуиция подсказывает мне, что мы найдем какие-то сильные аргументы, чтобы наконец убедить Орбана, – отметил премьер-министр Польши.

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Как считает польский политик, в среднесрочной перспективе международное сообщество должно больше думать не о жестких мерах, но о более четких последствиях в отношении Венгрии.

Дональд Туск обратил внимание на то, что украинский вопрос – это экзистенциальный вопрос не только для Польши.

…Но и для всех нас, и сегодняшняя позиция Виктора касается безопасности. Это что-то столь очевидное и одновременно неприемлемое, поэтому мы должны думать о всех возможных мерах и всех возможных последствиях в будущем, но, может, не сегодня, – отметил глава правительства Польши.

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