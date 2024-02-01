Туск публично унизил Орбана на фоне его конфликта с Украиной

Новоизбранный глава правительства Польши Дональд Туск подчеркнул, что у Евросоюза нет усталости от Украины, но есть от лидера Венгрии Виктора Орбана.

Туск поставил Орбана на место после его скандальных заявлений

По убеждению польского премьера, руководство Евросоюза все же сможет найти аргументы, чтобы заставить пророссийского политика Орбана снять свое вето с помощи для Украины в размере 50 млрд евро.

Нет так называемой проблемы усталости от Украины, а есть проблема усталости от Виктора Орбана. Мы должны решить столько проблем, и, конечно, нам сегодня нужно укрепить наше единство вокруг Украины, – призвал Дональд Туск. Поделиться

Польский лидер откровенно признался, что он не может понять и принять эту "слишком странную" и "очень эгоистическую игру" Виктора Орбана.

По его словам, пока не может быть и разговоров о компромиссе по украинскому вопросу.

Виктору Орбану решать, является ли Венгрия частью нашего сообщества или нет. Это черно-белая история. Моя интуиция подсказывает мне, что мы найдем какие-то сильные аргументы, чтобы наконец убедить Орбана, – отметил премьер-министр Польши. Поделиться

Туск призвал партнеров никогда не забывать об Украине

Как считает польский политик, в среднесрочной перспективе международное сообщество должно больше думать не о жестких мерах, но о более четких последствиях в отношении Венгрии.

Дональд Туск обратил внимание на то, что украинский вопрос – это экзистенциальный вопрос не только для Польши.