Издание Magyar Nemzet, которое является частью медиаимперии премьера Венгрии Виктора Орбана, опубликовало материал, в котором поливает грязью известные независимые украинские СМИ. Что важно понимать, это произошло накануне визита в Ужгород шефа венгерской дипломатии Петера Сийярто.

Приспешники Орбана продолжают информационную войну против Украины

Новой жертвой команды одиозного пророссийского политика стали украинские СМИ.

Наши журналисты и представители СМИ цинично обвиняются в том, что они забыли о правилах классической журналистики.

К примеру, под шквал критики попал “Медиацентр Украина” за то, что там учат иностранных корреспондентов правильно произносить названия населенных пунктов нашей страны.

Они дают дополнительные советы попадающим в восточноевропейскую страну корреспондентам относительно того, что разрешено, а что нет. К примеру, рассказывают, как правильно описывать и произносить названия населенных пунктов на украинском языке – опуская их оригинальные русские названия. Согласно этому, не Киев, а “Київ”, не Харьков, а “Харків”, не Днепр, а “Дніпро”, не Донбасс, а “Донбас”, и, наконец, Одесса может быть только “Одесою”, – жалуется редакция газеты, подконтрольная Виктору Орбану. Поделиться

В Венгрии всячески пытаются унизить Украину

Кроме того, газета Magyar Nemzet в своем материале намеренно использует название Lemberg для обозначения Львова, несмотря на то, что в Венгрии распространено также корректное название Lviv, которое употребляет также венгерское правительство.

Приспешники Орбана врут о том, что независимые украинские издания на деньги Сороса или деньги европейских налогоплательщиков публикуют материалы, выгодные команде Владимира Зеленского.

Самым интересным моментом является то, что венгерское издание восхваляет предательницу Украины и известную российскую пропагандистку Диану Панченко, ранее работавшую на телеканалах кума Путина Виктора Медведчука NewsOne, "112 Украина" и ZIK.