Издание Magyar Nemzet, которое является частью медиаимперии премьера Венгрии Виктора Орбана, опубликовало материал, в котором поливает грязью известные независимые украинские СМИ. Что важно понимать, это произошло накануне визита в Ужгород шефа венгерской дипломатии Петера Сийярто.
Приспешники Орбана продолжают информационную войну против Украины
Новой жертвой команды одиозного пророссийского политика стали украинские СМИ.
Наши журналисты и представители СМИ цинично обвиняются в том, что они забыли о правилах классической журналистики.
К примеру, под шквал критики попал “Медиацентр Украина” за то, что там учат иностранных корреспондентов правильно произносить названия населенных пунктов нашей страны.
В Венгрии всячески пытаются унизить Украину
Кроме того, газета Magyar Nemzet в своем материале намеренно использует название Lemberg для обозначения Львова, несмотря на то, что в Венгрии распространено также корректное название Lviv, которое употребляет также венгерское правительство.
Приспешники Орбана врут о том, что независимые украинские издания на деньги Сороса или деньги европейских налогоплательщиков публикуют материалы, выгодные команде Владимира Зеленского.
Самым интересным моментом является то, что венгерское издание восхваляет предательницу Украины и известную российскую пропагандистку Диану Панченко, ранее работавшую на телеканалах кума Путина Виктора Медведчука NewsOne, "112 Украина" и ZIK.
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