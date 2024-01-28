Видання Magyar Nemzet, що є частиною медіаімперії прем’єра Угорщини Віктора Орбана, опублікувало матеріал, в якому поливає брудом відомі незалежні українські ЗМІ. Що важливо розуміти, це сталося напередодні візиту до Ужгорода шефа угорської дипломатії Петера Сійярто.

Поплічники Орбана продовжують інформаційну війну проти України

Новою жертвою команди одіозного проросійського політика стали українські медіа.

Наших журналістів та представників ЗМІ цинічно звинувачують у тому, що вони забули про правила класичної журналістики.

До прикладу, під шквал критики потрапив "Медіацентр Україна" за те, що там вчать іноземних кореспондентів правильно вимовляти назви населених пунктів нашої країни.

Вони дають додаткові поради кореспондентам, які потрапляють до східноєвропейської країни, щодо того, що дозволено, а що ні. Наприклад, розповідають, як правильно описувати й вимовляти назви населених пунктів українською мовою — опускаючи їхні оригінальні російські назви. Згідно з цим, не Кієв, а Київ, не Харьков, а Харків, не Днєпр, а Дніпро, не Донбасс, а Донбас, і, нарешті, Одесса може бути тільки Одесою, — скаржиться редакція газети, яка підконтрольна Віктору Орбану. Поширити

В Угорщині всіляко намагаються принизити Україну

Окрім того, газета Magyar Nemzet у своєму матеріалі умисно використовує назву Lemberg на позначення Львова, попри те, що в Угорщині поширена також коректна назва Lviv, яку вживає також угорський уряд.

Поплічники Орбана брешуть про те, що незалежні українські видання на гроші Сороса чи гроші європейських платників податків публікують матеріали, що вигідні команді Володимира Зеленського.

Найцікавішим моментом є те, що угорське видання вихваляє зрадницю України та відому російську пропагандистку Діану Панченко, яка раніше працювала на телеканалах кума Путіна Віктора Медведчука NewsOne, "112 Україна" та ZIK.