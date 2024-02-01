Новообраний глава уряду Польщі Дональд Туск наголосив, що в Євросоюзі немає втоми від України, але є від лідера Угорщини Віктора Орбана.

Туск постав Орбана на місце після його скандальних заяв

На переконання польського прем’єра, врешті-решт керівництво Євросоюзу зможе знайти аргументи, щоб проросійського політика Орбана зняти своє вето з допомоги для України у розмірі 50 млрд євро.

Немає так званої проблеми втоми від України, а є проблема втоми від Віктора Орбана. Ми маємо вирішити стільки проблем, і звичайно, що нам сьогодні потрібно зміцнити нашу єдність навколо України, — закликав Дональд Туск. Поширити

Польський лідер відверто зізнався, що він не може зрозуміти та прийняти цю "дуже дивну" та "дуже егоїстичну гру" Віктора Орбана.

За його словами, наразі не може бути й розмов про компроміс щодо українського питання.

Віктору Орбану вирішувати, чи є Угорщина частиною нашої спільноти, чи ні. Це чорно-біла історія. Моя інтуїція підказує мені, що ми знайдемо якісь сильні аргументи, щоб зрештою переконати Орбана, — зазначив прем’єр-міністр Польщі. Поширити

Туск закликав партнерів ніколи не забувати про Україну

Як вважає польський політик, в середньостроковій перспективі міжнародна спільнота повинна більше думати не про жорсткі заходи, але про більш чіткі наслідки" щодо Угорщини.

Дональд Туск звернув увагу на те, що українське питання — це екзистенційне питання не тільки для Польщі.