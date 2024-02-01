Туск публічно принизив Орбана на тлі його конфлікту з Україною
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Туск публічно принизив Орбана на тлі його конфлікту з Україною

Дональд Туск
Дональд Туск
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Новообраний глава уряду Польщі Дональд Туск наголосив, що в Євросоюзі немає втоми від України, але є від лідера Угорщини Віктора Орбана.

Туск постав Орбана на місце після його скандальних заяв

На переконання польського прем’єра, врешті-решт керівництво Євросоюзу зможе знайти аргументи, щоб проросійського політика Орбана зняти своє вето з допомоги для України у розмірі 50 млрд євро.

Немає так званої проблеми втоми від України, а є проблема втоми від Віктора Орбана. Ми маємо вирішити стільки проблем, і звичайно, що нам сьогодні потрібно зміцнити нашу єдність навколо України, — закликав Дональд Туск.

Польський лідер відверто зізнався, що він не може зрозуміти та прийняти цю "дуже дивну" та "дуже егоїстичну гру" Віктора Орбана.

За його словами, наразі не може бути й розмов про компроміс щодо українського питання.

Віктору Орбану вирішувати, чи є Угорщина частиною нашої спільноти, чи ні. Це чорно-біла історія. Моя інтуїція підказує мені, що ми знайдемо якісь сильні аргументи, щоб зрештою переконати Орбана, — зазначив прем’єр-міністр Польщі.

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Як вважає польський політик, в середньостроковій перспективі міжнародна спільнота повинна більше думати не про жорсткі заходи, але про більш чіткі наслідки" щодо Угорщини.

Дональд Туск звернув увагу на те, що українське питання — це екзистенційне питання не тільки для Польщі.

… А й для всіх нас, і сьогоднішня позиція Віктора стосується безпеки. Це щось таке очевидне і водночас неприйнятне, тому ми повинні думати про всі можливі заходи та всі можливі наслідки в майбутньому, але, може, не сьогодні, — зазначив глава уряду Польщі.

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