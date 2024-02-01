Новообраний глава уряду Польщі Дональд Туск наголосив, що в Євросоюзі немає втоми від України, але є від лідера Угорщини Віктора Орбана.
Туск постав Орбана на місце після його скандальних заяв
На переконання польського прем’єра, врешті-решт керівництво Євросоюзу зможе знайти аргументи, щоб проросійського політика Орбана зняти своє вето з допомоги для України у розмірі 50 млрд євро.
Польський лідер відверто зізнався, що він не може зрозуміти та прийняти цю "дуже дивну" та "дуже егоїстичну гру" Віктора Орбана.
За його словами, наразі не може бути й розмов про компроміс щодо українського питання.
Туск закликав партнерів ніколи не забувати про Україну
Як вважає польський політик, в середньостроковій перспективі міжнародна спільнота повинна більше думати не про жорсткі заходи, але про більш чіткі наслідки" щодо Угорщини.
Дональд Туск звернув увагу на те, що українське питання — це екзистенційне питання не тільки для Польщі.
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