Орбан приїде в Україну вперше за 15 років — відома причина
Категорія
Політика
Дата публікації

Орбан приїде в Україну вперше за 15 років — відома причина

Віктор Орбан
Джерело:  Reuters

Кабінет міністрів Україні наразі активно працює над тим, щоб організувати перший за майже 15 років візит лідера Угорщини Віктора Орбана до Києва.

Візит Орбана в Україну: що про це відомо

Інформацію про підготовку візиту підтвердила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Під час брифінгу в Брюсселі 25 січня вона виступила з коментарем щодо майбутньої зустрічі очільників МЗС України та Угорщини в Ужгороді.

За словами Стефанішиної, ці перемовини дипломатів будуть "пов’язані з підготовкою майбутнього візиту прем’єр-міністра Орбана в Україну".

Журналісти поцікавилися, чи саме Орбан має приїхати до Києва, а не Володимир Зеленський – до Будапешта.

На це віцепрем’єрка відповіла, що для неї "принципово побачити" угорського лідера в Києві.

Окрім того, наголошується, що в коментарі Reuters Ольга Стефанішина офіційно підтвердила, що йдеться саме про підготовку візиту Орбана в Україну. Однак журналісти не навели цитату урядовиці.

Як уже згадувалося раніше, переговори очільників МЗС України та Угорщини повинні відбутися 29 січня в Ужгороді.

Шеф дипломатій обох країн мають намір обговорити підготовку зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Зеленський сам запросив Орбана в Україну

Ще у грудні 2023 року угорський прем’єр Віктор Орбан, який відомий своєю проросійською позицією, вперше розкрив подробиці короткої розмови з українським лідером Володимиром Зеленським в Аргентині.

За словами скандального політика, він прийняв запрошення президента України поговорити про питання двосторонніх відносин, але з умовою, що міністри закордонних справ підготують зустріч.

Зеленський раніше розповідав, що у розмові просив Орбана назвати хоча б одну причину, чому Україна не має бути в ЄС.

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