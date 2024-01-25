Орбан приедет в Украину впервые за 15 лет — известна причина

Кабинет министров Украины активно работает над тем, чтобы организовать первый за почти 15 лет визит лидера Венгрии Виктора Орбана в Киев.

Визит Орбана в Украину: что об этом известно

Информацию о подготовке визита подтвердила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Во время брифинга в Брюсселе 25 января она выступила с комментарием по поводу предстоящей встречи глав МИД Украины и Венгрии в Ужгороде.

По словам Стефанишиной, эти переговоры дипломатов будут "связаны с подготовкой предстоящего визита премьер-министра Орбана в Украину".

Журналисты поинтересовались, должен ли Орбан приехать в Киев, или же Владимир Зеленский – в Будапешт.

На это вице-премьер ответила, что для нее "принципиально увидеть" венгерского лидера в Киеве.

Кроме того, сообщается, что в комментарии Reuters Ольга Стефанишина официально подтвердила, что речь идет именно о подготовке визита Орбана в Украину. Однако журналисты не опубликовали цитату чиновницы.

Как уже упоминалось ранее, переговоры глав МИД Украины и Венгрии должны состояться 29 января в Ужгороде.

Шефы дипломатий обеих стран намерены обсудить подготовку встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана.

Зеленский сам пригласил Орбана в Украину

Еще в декабре 2023 года известный своей пророссийской позицией венгерский премьер Виктор Орбан впервые раскрыл подробности короткого разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским в Аргентине.

По словам скандального политика, он принял приглашение президента Украины поговорить о двухсторонних отношениях, но с условием, что министры иностранных дел подготовят встречу.

Зеленский ранее рассказывал, что в разговоре просил Орбана назвать хотя бы одну причину, почему Украина не должна быть в ЕС.