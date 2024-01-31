Орбан визнав свою поразку у політичній війні з Україною — Telex

Угорський лідер Віктор Орбан відверто зізнався, що Угорщина ніколи не зможе завадити вступу України в Євросоюз. Як вдалося дізнатися виданню Telex, це проросійський політик визнав під час дебатів за зачиненими дверима у парламенті навесні 2023 року.

Орбан безсилий проти України на політичній арені

Як вдалося дізнатися журналістам, під час непублічного засідання парламенту Віктор Орбан заявив, що усвідомлює безсилля своєї країни, яка не зможу завадити України приєднатися до ЄС.

На його переконання, попри заперечення Угорщини, членство України в ЄС "проштовхнуть через нас відносно швидко".

Віктор Орбан також поширює інформацію про те, що США нібито пообіцяли Києву, що переговори про вступ до ЄС розпочнуться до кінця 2023 року.

Під час закритих дебатів Орбан заявив, що його країна наполягатиме на тому, аби Україна відновила права, якими угорська меншина користувалася до 2015 року.

За його словами, жодних інших нових пропозицій щодо захисту меншини не буде прийнято, оскільки неможливо знати, як ці норми працюватимуть на практиці, переказують його слова джерела.

Орбан боїться втратити фінансову підтримку через Україну

За словами проросійського політика, після вступу України в ЄС всі центральноєвропейська підтримка – зокрема й та, яку мала б отримати Угорщина – отримає Київ

Угорський лідер звернув увагу на те, що ніколи раніше не було в історії Європи, щоб країна, яка перебуває у стані війни, хотіла бути включеною до складу Євросоюзу.