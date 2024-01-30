Орбан підтримає 50 млрд євро від ЄС Україні за однієї умови — деталі

Орбан висунув умову за якої підтримає 50 млрд євро від ЄС Україні

Як повідомив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, Угорщина готова брати участь у вирішенні двадцяти семи, якщо вони гарантують, що кожного року вони будуть вирішувати, чи будуть продовжувати надсилати ці гроші, чи ні.

Ми вирішили зробити компромісну пропозицію: добре, ми не згодні з поправками до бюджету. Ми не згодні з тим, що ми повинні дати 50 мільярдів євро (Україні, — ред.), що є величезною сумою. Ми не згодні з тим, що ми повинні давати їх на чотири роки і так далі. Але нехай буде так, Угорщина готова брати участь у вирішенні двадцяти семи, якщо вони гарантують, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні, — заявив Орбан. Поширити

Водночас прем'єр зауважив, що щорічне рішення щодо продовження допомоги Україні повинно бути одноголосним.

Також він пожалівся на те, що його вимога інтерпретується деякими країнами-членами ЄС, як спроба шантажу.

Що відомо про 50 млрд євро для України від ЄС

У червні 2023 року Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року. Він має замінити поточну підтримку Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги, термін дії якої закінчився наприкінці 2023 року.

На саміті лідерів країн ЄС Угорщина заблокувала рішення виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

На тлі цього у Європарламенті ініціювали збір підписів під петицією, щоб позбавити Будапешт права голосу в Раді ЄС, і необхідну кількість підписів уже було зібрано. Як стверджує Bloomberg, тим часом уряд блоку готовий до радикальних дій, якщо прем'єр Угорщини продовжить блокувати пакет допомоги Україні.