Орбан поддержит 50 млрд евро от ЕС Украине при одном условии – детали

Венгрия готова поддержать оказание помощи Украине из бюджета Европейского союза, впрочем, при условии ежегодного голосования по продолжению финансирования.
Орбан выдвинул условие, при котором поддержит 50 млрд евро от ЕС Украине
Как сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи, если они гарантируют, что каждый год они будут решать, будут ли продолжать отправлять эти деньги или нет.
В то же время премьер отметил, что ежегодное решение о продлении помощи Украине должно быть единогласным.
Также он посетовал на то, что его требование интерпретируется некоторыми странами-членами ЕС как попытка шантажа.
Что известно о 50 млрд евро для Украины от ЕС
В июне 2023 года Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку Украины через Программу макроэкономической финансовой помощи, срок действия которой истек в конце 2023 года.
На саммите лидеров стран ЕС Венгрия заблокировала решение выделить Украине 50 млрд. евро на 2024-2027 годы.
На фоне этого в Европарламенте инициировали сбор подписей под петицией, чтобы лишить Будапешт права голоса в Совете ЕС, и необходимое количество подписей уже было собрано. Как утверждает Bloomberg, между тем правительство блока готово к радикальным действиям, если премьер Венгрии продолжит блокировать пакет помощи Украине.
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