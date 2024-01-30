Орбан поддержит 50 млрд евро от ЕС Украине при одном условии – детали

Орбан выдвинул условие, при котором поддержит 50 млрд евро от ЕС Украине

Как сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи, если они гарантируют, что каждый год они будут решать, будут ли продолжать отправлять эти деньги или нет.

Мы решили сделать компромиссное предложение: хорошо, мы не согласны с поправками в бюджет. Мы не согласны с тем, что мы должны дать 50 миллиардов евро (Украина — ред.), что является огромной суммой. Мы не согласны с тем, что мы должны давать их на четыре года и так далее. Но да будет так, Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи, если они гарантируют, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать отправлять эти деньги или нет, — заявил Орбан. Поделиться

В то же время премьер отметил, что ежегодное решение о продлении помощи Украине должно быть единогласным.

Также он посетовал на то, что его требование интерпретируется некоторыми странами-членами ЕС как попытка шантажа.

Что известно о 50 млрд евро для Украины от ЕС

В июне 2023 года Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку Украины через Программу макроэкономической финансовой помощи, срок действия которой истек в конце 2023 года.

На саммите лидеров стран ЕС Венгрия заблокировала решение выделить Украине 50 млрд. евро на 2024-2027 годы.

На фоне этого в Европарламенте инициировали сбор подписей под петицией, чтобы лишить Будапешт права голоса в Совете ЕС, и необходимое количество подписей уже было собрано. Как утверждает Bloomberg, между тем правительство блока готово к радикальным действиям, если премьер Венгрии продолжит блокировать пакет помощи Украине.