Орбан звинуватив ЄС у шантажі навколо питання допомоги Україні

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявляє, що керівництво ЄС у Брюсселі вдається до нібито шантажу його країни навколо питання розблокування допомоги Україні.

Орбан скаржиться на тиск з боку ЄС через небажання підтримувати допомогу Україні

Зокрема, скандальний угорський прем’єр звинувачує керівництво ЄС у проведенні нібито імперіалістичної політики із значним зменшенням кількості суверенних держав.

Все частіше, незалежно від того, які у вас права за договорами, які розумні аргументи ви їм наводите, вас намагаються змусити робити те, чого ви не хочете. Останніми роками Брюссель веде проти Угорщини ідеологічну війну і постійно намагається нас шантажувати. Навіть голова комітету на останній сесії парламенту публічно заявив, що Угорщина не отримає належних їй коштів ЄС, доки не відмовиться змінити свою позицію щодо міграції та гендерних питань, — підкреслив Орбан. Поширити

Орбан заявляє про погрози з боку ЄС

Він зазначив, що через протидію наданню допомоги Україні з боку ЄС у Брюсселі йому нібито погрожують дестабілізацією у його країні.

Це своєрідний гайд шантажу. Мовляв, якщо ми будемо діяти як суверенна країна, то Угорщина одразу потрапить під величезну фінансову блокаду, а українське питання буде пов’язане з верховенством права. Ці два питання не мають жодного відношення один до одного! Тоді в Угорщині буде армагедон. Знаючи Брюссель, вони можуть це зробити, — заявляє Орбан. Поширити

Скандальний політик також вчергове розкритикував ідею надання Україні грошової допомоги. Він сказав, що війна "не закінчиться на полі бою" та закликав сторони "сісти за стіл перемовин".