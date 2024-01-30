Орбан звинуватив ЄС у шантажі навколо питання допомоги Україні

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявляє, що керівництво ЄС у Брюсселі вдається до нібито шантажу його країни навколо питання розблокування допомоги Україні.
Орбан скаржиться на тиск з боку ЄС через небажання підтримувати допомогу Україні
Зокрема, скандальний угорський прем’єр звинувачує керівництво ЄС у проведенні нібито імперіалістичної політики із значним зменшенням кількості суверенних держав.
Орбан заявляє про погрози з боку ЄС
Він зазначив, що через протидію наданню допомоги Україні з боку ЄС у Брюсселі йому нібито погрожують дестабілізацією у його країні.
Скандальний політик також вчергове розкритикував ідею надання Україні грошової допомоги. Він сказав, що війна "не закінчиться на полі бою" та закликав сторони "сісти за стіл перемовин".
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