Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявляет, что руководство ЕС в Брюсселе прибегает к якобы шантажу его страны вокруг вопроса разблокирования помощи Украине.
Орбан жалуется на давление со стороны ЕС из-за нежелания поддерживать помощь Украине
В частности, скандальный венгерский премьер обвиняет руководство ЕС в проведении якобы империалистической политики со значительным уменьшением количества суверенных государств.
Орбан заявляет об угрозах со стороны ЕС
Он отметил, что из-за противодействия оказанию помощи Украине со стороны ЕС в Брюсселе ему якобы угрожают дестабилизацией в его стране.
Скандальный политик также в очередной раз подверг критике идею предоставления Украине денежной помощи. Он сказал, что война "не закончится на поле боя" и призвал стороны "сесть за стол переговоров".
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