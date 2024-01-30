Орбан обвинил ЕС в шантаже в вопросе помощи Украине

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявляет, что руководство ЕС в Брюсселе прибегает к якобы шантажу его страны вокруг вопроса разблокирования помощи Украине.

Орбан жалуется на давление со стороны ЕС из-за нежелания поддерживать помощь Украине

В частности, скандальный венгерский премьер обвиняет руководство ЕС в проведении якобы империалистической политики со значительным уменьшением количества суверенных государств.

Все чаще, вне зависимости от того, какие у вас права по договорам, какие разумные аргументы вы им приводите, вас пытаются заставить делать то, чего вы не хотите. В последние годы Брюссель ведет против Венгрии идеологическую войну и постоянно пытается нас шантажировать. Даже глава комитета на последней сессии парламента публично заявил, что Венгрия не получит причитающихся ей средств ЕС, пока не откажется изменить свою позицию по миграции и гендерным вопросам, - подчеркнул Орбан. Поделиться

Орбан заявляет об угрозах со стороны ЕС

Он отметил, что из-за противодействия оказанию помощи Украине со стороны ЕС в Брюсселе ему якобы угрожают дестабилизацией в его стране.

Это своеобразный гайд шантажа. Мол, если мы будем действовать как суверенная страна, Венгрия сразу попадет под огромную финансовую блокаду, а украинский вопрос будет связан с верховенством права. Эти два вопроса не имеют никакого отношения друг к другу! Тогда в Венгрии будет армагеддон. Зная Брюссель, они могут это сделать, – заявляет Орбан. Поделиться

Скандальный политик также в очередной раз подверг критике идею предоставления Украине денежной помощи. Он сказал, что война "не закончится на поле боя" и призвал стороны "сесть за стол переговоров".