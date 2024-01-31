Венгерский лидер Виктор Орбан откровенно признался, что Венгрия никогда не сможет помешать вступлению Украины в Евросоюз. Как удалось узнать изданию Telex, это пророссийский политик признал во время дебатов за закрытыми дверями в парламенте весной 2023 года.

Орбан бессилен против Украины на политической арене

Как удалось узнать журналистам, во время непубличного заседания парламента Виктор Орбан заявил, что осознает бессилие своей страны, которая не сможет помешать Украине присоединиться к ЕС.

По его убеждению, несмотря на возражения Венгрии, членство Украины в ЕС "протолкнут через нас относительно быстро".

Виктор Орбан также распространяет информацию о том, что США пообещали Киеву, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся до конца 2023 года.

Во время закрытых дебатов Орбан заявил, что его страна будет настаивать на том, чтобы Украина восстановила права, которыми венгерское меньшинство пользовалось до 2015 года.

По его словам, никакие другие новые предложения по защите меньшинства не будут приняты, поскольку невозможно знать, как эти нормы будут работать на практике.

Орбан боится потерять финансовую поддержку из-за Украины

По словам пророссийского политика, после вступления Украины в ЕС вся центральноевропейская поддержка – в том числе и та, которую должна получить Венгрия – получит Киев

Венгерский лидер обратил внимание на то, что никогда раньше не было в истории Европы, чтобы страна, которая находится в состоянии войны, хотела быть включена в Евросоюз.