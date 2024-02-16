Венгрия присоединилась к коалиции НАТО по разминированию Украины

Венгрия поможет Украине с разминированием

Совещание стран НАТО прошло в Брюсселе 15 февраля. В ходе встречи было подписано соглашение о создании Коалиции по противоминной деятельности.

В Украине одной из самых важных задач, влияющих на повседневную жизнь населения, — это разминирование... Силы обороны Венгрии вносят свой вклад в деятельность коалиции во главе с Литвой, проводя учения по разминированию, — написал Салай-Бобровницкий. Поделиться

Украинские разработчики создают инновационную технологию разминирования по ИИ

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о новых разработках украинских технологов.

Разработчики подключают к сенсорам искусственный интеллект. Он идентифицирует и классифицирует данные об объектах не только на поверхности земли, но глубоко под ней, и автоматически наносит их на карту. Так разминирование ускоряется в десятки раз, и этот процесс в целом становится более безопасным для людей.

Технология от UADamage работает по трем этапам.

Первый – стратегическое планирование. Команда использует спутниковые снимки и данные из кадастров, чтобы определить степень заминирования территории.

Второй – визуальная оценка на предмет наличия мин и взрывоопасных предметов. Территорию обследует дрон с камерой, а искусственный интеллект обнаруживает опасные объекты.

Третий этап – инспекция под землей и в траве, где используют различные сенсоры.

Сложнее всего в процессе разминирования, кроме количества мин, то, что они могут быть на значительной глубине и их не видят металлоискатели. Подключайтесь со своими инновациями к кластеру Brave1. Очистим Украину от грязи вместе!

Коалиция НАТО по разминированию Украины

На днях Литва и еще 20 стран утвердили коалицию по разминированию Украины. В артиллерийской коалиции нашим первым вкладом будут боеприпасы 155 мм, а в беспилотной — беспилотники и противодронные системы.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что его страна вместе с Латвией возглавит беспилотную коалицию и анонсировала передачу нашей стране тысячи дронов в рамках британского пакета стоимостью 200 млн фунтов.

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу.