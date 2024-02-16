Венгрия присоединилась к коалиции НАТО по разминированию Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Венгрия присоединилась к коалиции НАТО по разминированию Украины

разминирование
Читати українською

Венгрия присоединилась к коалиции 20 стран-членов Североатлантического союза (НАТО), которые займутся разминированием территории Украины.

Венгрия поможет Украине с разминированием

Совещание стран НАТО прошло в Брюсселе 15 февраля. В ходе встречи было подписано соглашение о создании Коалиции по противоминной деятельности.

В Украине одной из самых важных задач, влияющих на повседневную жизнь населения, — это разминирование... Силы обороны Венгрии вносят свой вклад в деятельность коалиции во главе с Литвой, проводя учения по разминированию, — написал Салай-Бобровницкий.

Украинские разработчики создают инновационную технологию разминирования по ИИ

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о новых разработках украинских технологов.

Разработчики подключают к сенсорам искусственный интеллект. Он идентифицирует и классифицирует данные об объектах не только на поверхности земли, но глубоко под ней, и автоматически наносит их на карту. Так разминирование ускоряется в десятки раз, и этот процесс в целом становится более безопасным для людей.

Технология от UADamage работает по трем этапам.

  • Первый – стратегическое планирование. Команда использует спутниковые снимки и данные из кадастров, чтобы определить степень заминирования территории.

  • Второй – визуальная оценка на предмет наличия мин и взрывоопасных предметов. Территорию обследует дрон с камерой, а искусственный интеллект обнаруживает опасные объекты.

  • Третий этап – инспекция под землей и в траве, где используют различные сенсоры.

Сложнее всего в процессе разминирования, кроме количества мин, то, что они могут быть на значительной глубине и их не видят металлоискатели. Подключайтесь со своими инновациями к кластеру Brave1. Очистим Украину от грязи вместе!

Коалиция НАТО по разминированию Украины

На днях Литва и еще 20 стран утвердили коалицию по разминированию Украины. В артиллерийской коалиции нашим первым вкладом будут боеприпасы 155 мм, а в беспилотной — беспилотники и противодронные системы.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что его страна вместе с Латвией возглавит беспилотную коалицию и анонсировала передачу нашей стране тысячи дронов в рамках британского пакета стоимостью 200 млн фунтов.

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Правительство Украины выделило Минобороны почти 800 млн грн на технику для разминирования и фортификаций
Денис Шмыгаль
Техника для разминирования
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Когда начнется разминирование Черного моря — прогноз дипломата
Мина
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Украина производит собственные машины для разминирования — Минстратегпром
Машина для разминирования

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?