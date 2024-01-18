Разминирование Черного моря будет происходить в рамках НАТО, поскольку еще на Вильнюсском саммите был согласован так называемый региональный принцип ответственности, и в этом контексте Турция инициировала этот проект, к нему присоединились Болгария и Румыния. Подписанное 11 января 2024 года соглашение начнет действовать уже летом.

Разминирование Черного моря произойдет летом – посол

Практическая реализация недавно подписанного Румынией, Болгарией и Турцией меморандума о разминировании Черного моря, скорее всего, начнется летом.

Такой прогноз обнародовал посол Украины в Турции Василий Боднар во время онлайн-брифинга по теме "Украинско-турецкие отношения: как сейчас осуществляется сотрудничество между странами.

Дипломат отметил, что у каждой из сторон есть своя специфика введения в действие подписанного 11 января трехстороннего меморандума. В частности, Румыния уже сделала это, Болгария проходит внутригосударственные процедуры, а в Турции этот документ должен быть ратифицирован, поскольку использование подразделений вооруженных сил, занимающихся разминированием, относится к компетенции парламента.

Поэтому турецкая сторона делает все возможное, чтобы в ближайшие месяц-полтора провести государственное согласование и ратификацию. Наиболее вероятно, что выход кораблей в море состоится в летние месяцы, ареал охвата – это международные воды. Условно говоря, если мы проведем линию от Одессы до Босфора, то к западу от этой линии. То есть можно считать, что от прежней линии зернового коридора на запад к территориальным водам Румынии, Болгарии и Турции, – сказал Боднар. Поделиться

Он добавил, что разминирование будет происходить в рамках НАТО, поскольку еще на Вильнюсском саммите был согласован так называемый региональный принцип ответственности, и в этом контексте Турция инициировала этот проект.

Он для нас полезен, мы в нем заинтересованы, и мы работаем над тем, чтобы присоединиться к нему. Официальное заявление звучит так, что присоединение кораблей или необходимое оборудование возможно только после войны, чтобы не становиться объектами атак. В то же время, обмен информацией и другое сотрудничество возможно в других временных рамках. Об этом мы будем вести переговоры непосредственно во время встреч, – заметил посол. Поделиться

Три страны НАТО подписали меморандум о разминировании Черного моря

Министры обороны Турции и Румынии Яшар Гюллер и Ангел Тилвар, а также заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов 11 января подписали в Стамбуле меморандум о взаимопонимании по созданию Военно-морской группы по противоминным мерам в Черном море (MCM Black Sea).

Инициатива направлена на надзор за операциями по обезвреживанию мин в Черном море, которые появились там с началом полномасштабного вторжения России в Украину.

С началом войны возникла угроза плавучих мин в Черном море. Для борьбы с ней мы договорились сформировать целевую группу по борьбе с минами в Черном море, - сказал Гюллер. Поделиться

По словам турецкого министра, он питает надежду на то, что "эта война, которая влияет на весь мир, закончится как можно скорее", а территориальная целостность Украины будет защищена.