Разминирование Черного моря будет происходить в рамках НАТО, поскольку еще на Вильнюсском саммите был согласован так называемый региональный принцип ответственности, и в этом контексте Турция инициировала этот проект, к нему присоединились Болгария и Румыния. Подписанное 11 января 2024 года соглашение начнет действовать уже летом.
Разминирование Черного моря произойдет летом – посол
Практическая реализация недавно подписанного Румынией, Болгарией и Турцией меморандума о разминировании Черного моря, скорее всего, начнется летом.
Такой прогноз обнародовал посол Украины в Турции Василий Боднар во время онлайн-брифинга по теме "Украинско-турецкие отношения: как сейчас осуществляется сотрудничество между странами.
Дипломат отметил, что у каждой из сторон есть своя специфика введения в действие подписанного 11 января трехстороннего меморандума. В частности, Румыния уже сделала это, Болгария проходит внутригосударственные процедуры, а в Турции этот документ должен быть ратифицирован, поскольку использование подразделений вооруженных сил, занимающихся разминированием, относится к компетенции парламента.
Он добавил, что разминирование будет происходить в рамках НАТО, поскольку еще на Вильнюсском саммите был согласован так называемый региональный принцип ответственности, и в этом контексте Турция инициировала этот проект.
Три страны НАТО подписали меморандум о разминировании Черного моря
Министры обороны Турции и Румынии Яшар Гюллер и Ангел Тилвар, а также заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов 11 января подписали в Стамбуле меморандум о взаимопонимании по созданию Военно-морской группы по противоминным мерам в Черном море (MCM Black Sea).
Инициатива направлена на надзор за операциями по обезвреживанию мин в Черном море, которые появились там с началом полномасштабного вторжения России в Украину.
По словам турецкого министра, он питает надежду на то, что "эта война, которая влияет на весь мир, закончится как можно скорее", а территориальная целостность Украины будет защищена.
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