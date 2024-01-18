Розмінування Чорного моря відбуватиметься в рамках НАТО, оскільки ще на Вільнюському саміті було узгоджено так званий регіональний принцип відповідальності, і в цьому контексті Туреччина ініціювала цей проєкт, до нього приєдналися Болгарія та Румунія. Підписана 11 січня 2024 року угода почне діяти вже влітку.
Розмінування Чорного моря відбудеться влітку – посол
Практична реалізація нещодавно підписаного Румунією, Болгарією і Туреччиною меморандуму про розмінування Чорного моря, скоріш за все, розпочнеться влітку.
Такий прогноз оприлюднив посол України в Туреччині Василь Боднар під час онлайн-брифінгу на тему "Українсько-турецькі відносини: як наразі здійснюється співпраця між країнами.
Дипломат зазначив, що у кожної із сторін є своя специфіка введення в дію підписаного 11 січня тристороннього меморандуму. Зокрема, Румунія вже зробила це, Болгарія проходить внутрішньодержавні процедури, а в Туреччині цей документ має бути ратифікований, оскільки використання підрозділів збройних сил, які будуть займатися розмінуванням, належить до компетенції парламенту.
Він додав, що розмінування відбуватиметься в рамках НАТО, оскільки ще на Вільнюському саміті було узгоджено так званий регіональний принцип відповідальності, і в цьому контексті Туреччина ініціювала цей проєкт.
Три країни НАТО підписали меморандум про розмінування Чорного моря
Міністри оборони Туреччини і Румунії Яшар Гюлер і Ангел Тілвар, а також заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов 11 січня підписали в Стамбулі меморандум про взаєморозуміння щодо створення Військово-морської групи з протимінних заходів у Чорному морі (MCM Black Sea).
Ініціатива спрямована на нагляд за операціями зі знешкодження мін у Чорному морі, які з’явилися там із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
За словами турецького міністра, він плекає надію на те, що "ця війна, яка впливає на весь світ, закінчиться якомога швидше", а територіальна цілісність України буде захищена.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-