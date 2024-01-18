Розмінування Чорного моря відбуватиметься в рамках НАТО, оскільки ще на Вільнюському саміті було узгоджено так званий регіональний принцип відповідальності, і в цьому контексті Туреччина ініціювала цей проєкт, до нього приєдналися Болгарія та Румунія. Підписана 11 січня 2024 року угода почне діяти вже влітку.

Розмінування Чорного моря відбудеться влітку – посол

Практична реалізація нещодавно підписаного Румунією, Болгарією і Туреччиною меморандуму про розмінування Чорного моря, скоріш за все, розпочнеться влітку.

Такий прогноз оприлюднив посол України в Туреччині Василь Боднар під час онлайн-брифінгу на тему "Українсько-турецькі відносини: як наразі здійснюється співпраця між країнами.

Дипломат зазначив, що у кожної із сторін є своя специфіка введення в дію підписаного 11 січня тристороннього меморандуму. Зокрема, Румунія вже зробила це, Болгарія проходить внутрішньодержавні процедури, а в Туреччині цей документ має бути ратифікований, оскільки використання підрозділів збройних сил, які будуть займатися розмінуванням, належить до компетенції парламенту.

Тому турецька сторона робить усе можливе, щоб у найближчі місяць-півтора провести державне узгодження і ратифікацію. Найбільш імовірно, що вихід кораблів у море відбудеться десь у літні місяці, ареал охоплення – це міжнародні води. Умовно кажучи, якщо ми проведемо лінію від Одеси до Босфору, то на захід від цієї лінії. Тобто можна вважати, що від колишньої лінії зернового коридору на захід до територіальних вод Румунії, Болгарії і Туреччини, – сказав Боднар. Поширити

Він додав, що розмінування відбуватиметься в рамках НАТО, оскільки ще на Вільнюському саміті було узгоджено так званий регіональний принцип відповідальності, і в цьому контексті Туреччина ініціювала цей проєкт.

Він для нас корисний, ми у ньому зацікавлені, і ми працюємо над тим, щоб приєднатися до нього. Офіційна заява звучить так, що приєднання кораблів чи обладнання, яке необхідне, можливе тільки після війни, щоб не ставати об'єктами атак. Водночас обмін інформацією та інша співпраця можлива в інших часових рамках. Про це ми будемо вести переговори безпосередньо під час зустрічей, – зауважив посол. Поширити

Три країни НАТО підписали меморандум про розмінування Чорного моря

Міністри оборони Туреччини і Румунії Яшар Гюлер і Ангел Тілвар, а також заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов 11 січня підписали в Стамбулі меморандум про взаєморозуміння щодо створення Військово-морської групи з протимінних заходів у Чорному морі (MCM Black Sea).

Ініціатива спрямована на нагляд за операціями зі знешкодження мін у Чорному морі, які з’явилися там із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

З початком війни виникла загроза плавучих мін у Чорному морі. Для боротьби з нею, ми домовилися сформувати цільову групу по боротьбі з мінами в Чорному морі, - сказав Гюлер. Поширити

За словами турецького міністра, він плекає надію на те, що "ця війна, яка впливає на весь світ, закінчиться якомога швидше", а територіальна цілісність України буде захищена.