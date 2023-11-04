Йдеться про століття. Time спрогнозувало термін розмінування України

Згідно з підрахунками редакції авторитетного видання Time, на повноцінне розмінування Україні знадобиться щонайменше 757 років.

Україна стикнеться з багатьма проблемами через заміновані території

Журналісти звертають увагу на те, що протягом 20 місяців російсько-української війни територія України стала настільки замінованою, що випередила Афганістан та Сирію і стала найбільш замінованою країною у світі.

Третина української території всіяна мільйонами нерозірваних мін і касетних бомб, а також мінами-пастками та осколками снарядів, – наголошує редакція видання. Поширити

Що важливо розуміти, велика кількість замінованих полів не лише стала найсерйознішою перепоною для руху української армії під час контрнаступу, а також є щоденною загрозою життю 6 мільйонів цивільних українців.

Ба більше, міни роблять непридатними частину сільськогосподарських угідь країни, а це є болючим ударом не тільки для економіки України, а й для світового постачання продовольства.

За словами очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко, масштаби забруднення України мінами та нерозірваними боєприпасами є найбільшими з часів Другої світової війни.

Дедалі більше мирних українців гине через міни

Окрім того, журналісти оприлюднили дані Мінекономіки України про те, що станом на 1 листопада щонайменше 264 мирних жителі загинули від мін, а понад 830 були покалічені або поранені.

Що важливо розуміти, у статистику не враховано території, які перебувають під окупацією Росії, і де тривають важкі бої, а це означає, що насправді жертв серед цивільного населення набагато більше.

Юлія Свириденко заявила видання, що українська влада уже створила план, який дасть можливість повернути 80% забруднених земель у господарське використання протягом 10 років.