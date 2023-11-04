Речь идет о столетиях. Time спрогнозировало сроки разминирования Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Речь идет о столетиях. Time спрогнозировало сроки разминирования Украины

разминирование
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Источник:  TIME

Согласно подсчетам редакции авторитетного издания Time, на полноценное разминирование Украине понадобится не менее 757 лет.

Украина столкнется со множеством проблемам из-за заминированных территорий

Журналисты обращают внимание на то, что за 20 месяцев российско-украинской войны территория Украины стала настолько заминированной, что опередила Афганистан и Сирию и стала наиболее заминированной страной в мире.

Треть украинской территории усеяна миллионами неразорванных мин и кассетных бомб, а также минами-ловушками и осколками снарядов, – отмечает редакция издания.

Что важно понимать, большое количество заминированных полей не только стало самым серьезным препятствием для движения украинской армии во время контрнаступления, а также ежедневной угрозой жизни 6 миллионов гражданских украинцев.

Более того, мины делают непригодными часть сельскохозяйственных угодий страны, а это болезненный удар не только для экономики Украины, но и для мирового снабжения продовольствием.

По словам главы Минэкономики Юлии Свириденко, масштабы загрязнения Украины минами и неразорванными боеприпасами являются самыми большими со времен Второй мировой войны.

Все больше мирных украинцев гибнет из-за мин

Кроме того, журналисты обнародовали данные Минэкономики Украины о том, что по состоянию на 1 ноября по меньшей мере 264 мирных жителя погибли от мин, а более 830 были искалечены или ранены.

Что важно понимать, в статистику не учтены находящиеся под оккупацией России территории, а также те, где продолжаются тяжелые бои, а это значит, что на самом деле жертв среди гражданского населения гораздо больше.

Юлия Свириденко заявила изданию, что украинские власти уже создали план, который позволит вернуть 80% загрязненных земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

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