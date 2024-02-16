Угорщина приєдналася до коаліції НАТО з розмінування України

Угорщина допоможе Україні із розмінуванням

Нарада країн НАТО відбулася у Брюсселі 15 лютого. Під час зустрічі було підписано угоду про створення Коаліції з протимінної діяльності.

В Україні одним із найнагальніших завдань, що впливає на повсякденне життя населення, — це розмінування... Сили оборони Угорщини роблять свій внесок у діяльність коаліції на чолі з Литвою, проводячи навчання з розмінування, — написав Салай-Бобровніцкі. Поширити

Українські розробники створюють інноваційну технологію розмінування з ШІ

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про нові розробки українських технологів.

Розробники підʼєднують до сенсорів штучний інтелект. Він ідентифікує та класифікує дані про об’єкти не лише на поверхні землі, а й глибоко під нею, та автоматично наносить їх на мапу. Так розмінування прискорюється в десятки разів, і цей процес загалом стає безпечнішим для людей.

Технологія від UADamage працює за трьома етапами.

Перший — стратегічне планування. Команда використовує супутникові знімки та дані з кадастрів, щоб визначити ступінь замінування території.

Другий — візуальна оцінка на предмет наявності мін та вибухонебезпечних предметів. Територію обстежує дрон з камерою, а штучний інтелект виявляє небезпечні об’єкти.

Третій етап — інспекція під землею та в траві, де використовують різноманітні сенсори.

Найскладніше в процесі розмінування, окрім кількості мін, те, що вони можуть бути на значній глибині і їх не бачать металошукачі. Долучайтеся зі своїми інноваціями до кластера Brave1. Очистимо Україну від бруду разом!

Коаліція НАТО з розмінування України

Днями Литва і ще 20 країн затвердили коаліцію з розмінування України. В артилерійській коаліції нашим першим внеском будуть боєприпаси 155 мм, а в безпілотній — безпілотники і протидронні системи.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що його країна разом із Латвією очолить безпілотну коаліцію й анонсував передачу нашій країні тисячі дронів у рамках британського пакету вартістю 200 млн фунтів.

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умєров і його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український чиновник висловив вдячність латвійській стороні за відповідну ініціативу.