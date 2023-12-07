Уряд України виділив Міноборони майже 800 млн грн на техніку для розмінування та фортифікацій

На позачерговому засіданні Кабмін затвердив розпорядження про надання коштів Мінобороні для зміцнення обороноздатності в прифронтових регіонах. 759 млн грн будуть спрямовані на закупівлю автотехніки та 29 млн грн – на спецтехніку.

Кабмін надасть кошти на побудову фортифікацій та розмінування

Кабінет міністрів 7 грудня на засіданні виділив 788 млн грн на техніку, яка допоможе під час розмінування та з побудовою фортифікаційних укріплень

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

На позачерговому засіданні затвердили розпорядження про надання коштів Міноборони для зміцнення обороноздатності в прифронтових регіонах. 759 млн грн будуть спрямовані на закупівлю автотехніки та 29 млн грн – на спецтехніку, – написав він. Поширити

За словами Шмигаля, це дасть змогу сформувати додаткові підрозділи розмінування та прискорити терміни очищення земель від мін та снарядів.

Україна витратить 1,5 млрд дол на виробництво зброї

Уряд України планує витратити 1,5 млрд дол на виробництво озброєння та техніки у 2024 році. Це у сім разів більше, ніж торік.

Таку заяву 30 вересня на Форумі оборонних індустрій зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Це збільшення було включено до бюджетного проєкту уряду наступного року. Такі плани виникли у зв'язку з тим, що Київ використовує ракети та безпілотники вітчизняного виробництва для завдання ударів по цілях на території Росії, за межами лінії фронту.