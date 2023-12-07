Правительство Украины выделило Минобороны почти 800 млн грн на технику для разминирования и фортификаций

На внеочередном заседании Кабмин утвердил распоряжение о предоставлении средств Минобороны по укреплению обороноспособности в прифронтовых регионах. 759 млн грн будут направлены на закупку автотехники и 29 млн грн – на спецтехнику.

Кабмин предоставит средства на построение фортификаций и разминирование

Кабинет министров 7 декабря на заседании выделил 788 млн грн на технику, которая поможет в разминировании и с построением фортификационных укреплений

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

На внеочередном заседании было утверждено распоряжение о предоставлении средств Минобороны для укрепления обороноспособности в прифронтовых регионах. 759 млн грн будут направлены на закупку автотехники и 29 млн грн – на спецтехнику, – написал он. Поделиться

По словам Шмыгаля, это позволит сформировать дополнительные подразделения разминирования и ускорить сроки очистки земель от мин и снарядов.

Украина потратит 1,5 млрд долл на производство оружия

Правительство Украины планирует потратить 1,5 млрд долл на производство вооружения и техники в 2024 году. Это в семь раз больше, чем в прошлом.

Такое заявление 30 сентября на Форуме оборонных индустрий сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Это увеличение было включено в бюджетный проект правительства в следующем году. Такие планы возникли в связи с тем, что Киев использует ракеты и беспилотники отечественного производства для нанесения ударов по целям на территории России, за пределами линии фронта.