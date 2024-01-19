Україна виробляє власні машини для розмінування — Мінстратегпром

Є перші машини для механічного розмінування, виготовлені в Україні. Їх всього 3 типи: катковий, молотковий та фрезерний тип. Нині є одна машина молоткового типу, яка використовується і яку закуповують.
Машини для розмінування різних типів вже виготовляють в Україні
В Україні розпочали виробництво машини різних типів для розмінування та підготовки ґрунтів. Окремі машини вже використовують в роботі.
Про це розповіла заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр.
За її словами, є чималий запит насамперед на техніку, що може робити детекцію – визначити стан забруднення або замінування території.
Через різницю у ґрунтах в північних та південних регіонах вибухові предмети та міни можуть "по-різному себе поводити". Відтак, як зазначає заступниця міністра, для розмінування на різній місцевості необхідна різна техніка.
Ганна Гвоздяр зазначає, що в Україні виробляють техніку і для підготовки для розмінування. У серпні Міністерство економіки повідомляло, що перша саморобна машина з Харківщини пройшла випробування і отримала сертифікат. Серед переваг зазначалась проста конструкція, невисока ціна виробництва та обслуговування. Також триває робота і над іншими проєктами.
За словами Гвоздяр, іноземні компанії, які постачали або планують таку техніку до України "думають" над локалізацією виробництва.
Перша українська машина для розмінування пройшла сертифікацію
Наразі щомісяця українські виробники зможуть виготовляти дві такі машини.
Окрім того, уряд веде роботу з налагодження виробництва необхідної закордонної техніки на території нашої держави. Зокрема, в Україні локалізуватимуть виробництва хорватська корпорація "DOK-ING d.o.o." та данська HYDREMA – українські та іноземні виробники вже підписали відповідні Меморандуми.
Сьогодні в Україні працюють 20 машин для розмінування, з яких три – на Харківщині, та близько 3000 фахівців з розмінування.
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