Україна виробляє власні машини для розмінування — Мінстратегпром

Є перші машини для механічного розмінування, виготовлені в Україні. Їх всього 3 типи: катковий, молотковий та фрезерний тип. Нині є одна машина молоткового типу, яка використовується і яку закуповують.

Машини для розмінування різних типів вже виготовляють в Україні

В Україні розпочали виробництво машини різних типів для розмінування та підготовки ґрунтів. Окремі машини вже використовують в роботі.

Про це розповіла заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр.

За її словами, є чималий запит насамперед на техніку, що може робити детекцію – визначити стан забруднення або замінування території.

Ми стикаємося з першими виробами, які повинні визначити чи забруджена територія, чи вона замінована. Виявлення – це дуже важлива річ. Тому що росіяни використовували міни не тільки із металевим підривачем, а також дерев'яні, текстильні, пластикові без жодного металевого елементу, які важко виявити, – говорить Гвоздяр. Поширити

Через різницю у ґрунтах в північних та південних регіонах вибухові предмети та міни можуть "по-різному себе поводити". Відтак, як зазначає заступниця міністра, для розмінування на різній місцевості необхідна різна техніка.

Є перші машини для механічного розмінування, виготовлені в Україні. Їх всього 3 типи: катковий, молотковий та фрезерний тип. Нині є одна машина молоткового типу, яка використовується і яку закуповують. Вони вже виготовляються в більшій кількості і вони вже працюють. Машина для підготування каткового типу вже теж є, – говорить вона. Поширити

Ганна Гвоздяр зазначає, що в Україні виробляють техніку і для підготовки для розмінування. У серпні Міністерство економіки повідомляло, що перша саморобна машина з Харківщини пройшла випробування і отримала сертифікат. Серед переваг зазначалась проста конструкція, невисока ціна виробництва та обслуговування. Також триває робота і над іншими проєктами.

Ми спільно працюємо з фондом Говарда Баффета, щоб переробити цивільні бульдозери для цивільного розмінування. Зараз ми затвердили проєкт, затвердили технічну документацію і починаємо роботу, – додала урядовиця. Поширити

За словами Гвоздяр, іноземні компанії, які постачали або планують таку техніку до України "думають" над локалізацією виробництва.

Перша українська машина для розмінування пройшла сертифікацію

Компанія-виробник отримала сертифікат відповідності та декларацію про відповідність, що дозволяє налагодити її виробництво та використовувати для розмінування територій, - зазначила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко. Поширити

Наразі щомісяця українські виробники зможуть виготовляти дві такі машини.

Окрім того, уряд веде роботу з налагодження виробництва необхідної закордонної техніки на території нашої держави. Зокрема, в Україні локалізуватимуть виробництва хорватська корпорація "DOK-ING d.o.o." та данська HYDREMA – українські та іноземні виробники вже підписали відповідні Меморандуми.

Сьогодні в Україні працюють 20 машин для розмінування, з яких три – на Харківщині, та близько 3000 фахівців з розмінування.