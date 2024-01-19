Украина производит собственные машины для разминирования — Минстратегпром

Есть первые машины для механического разминирования, сделанные в Украине. Их всего 3 типа: каточный, молотковый и фрезерный. В настоящее время есть одна машина молоткового типа, которая используется и закупается.

Машины для разминирования различных типов уже производятся в Украине

В Украине приступили к производству машины разных типов для разминирования и подготовки почв. Отдельные машины уже используются в работе.

Об этом рассказала заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.

По ее словам, есть большой запрос прежде всего на технику, что может делать детекцию – определить состояние загрязнения или заминирование территории.

Мы сталкиваемся с первыми изделиями, которые должны определить загрязнена ли территория или она заминирована. Выявление – это очень важная вещь. Потому что россияне использовали мины не только с металлическим взрывателем, а также деревянные, текстильные, пластиковые без какого-либо металлического элемента, которые трудно обнаружить, – говорит Гвоздяр. Поделиться

Из-за разницы в почвах в северных и южных регионах взрывные предметы и мины могут "по-разному себя вести". Следовательно, как отмечает заместитель министра, для разминирования на разной местности необходима разная техника.

Есть первые машины для механического разминирования, сделанные в Украине. Их всего 3 типа: каточный, молотковый и фрезерный. В настоящее время есть одна машина молоткового типа, которая используется и закупается. Они уже производятся в большем количестве и они уже работают. Машина для подготовки каточного типа уже тоже есть, – говорит она. Поделиться

Анна Гвоздяр отмечает, что в Украине производят технику и для подготовки к разминированию. В августе Министерство экономики сообщало, что первая самодельная машина из Харьковской области прошла испытания и получила сертификат. Среди преимуществ отмечались простая конструкция, невысокая цена производства и обслуживания. Также идет работа и над другими проектами.

Мы совместно работаем с фондом Говарда Баффета, чтобы переработать гражданские бульдозеры для гражданского разминирования. Сейчас мы утвердили проект, утвердили техническую документацию и начинаем работу, – добавила чиновник. Поделиться

По словам Гвоздяр, иностранные компании, которые поставляли или планируют такую технику в Украину, "думают" над локализацией производства.

Первая украинская машина для разминирования прошла сертификацию

Компания-производитель получила сертификат соответствия и декларацию о соответствии, позволяющую наладить ее производство и использовать для разминирования территорий, - отметила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко. Поделиться

Теперь ежемесячно украинские производители смогут производить две такие машины.

Кроме того, правительство ведет работу по налаживанию производства необходимой зарубежной техники на территории нашего государства. В частности, в Украине будут локализованы производства хорватская корпорация "DOK-ING doo" и датская HYDREMA – украинские и иностранные производители уже подписали соответствующие Меморандумы.

Сегодня в Украине работают 20 машин для разминирования, из которых три – в Харьковской области, и около 3000 специалистов по разминированию.