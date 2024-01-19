Украина производит собственные машины для разминирования — Минстратегпром

Есть первые машины для механического разминирования, сделанные в Украине. Их всего 3 типа: каточный, молотковый и фрезерный. В настоящее время есть одна машина молоткового типа, которая используется и закупается.
Машины для разминирования различных типов уже производятся в Украине
В Украине приступили к производству машины разных типов для разминирования и подготовки почв. Отдельные машины уже используются в работе.
Об этом рассказала заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.
По ее словам, есть большой запрос прежде всего на технику, что может делать детекцию – определить состояние загрязнения или заминирование территории.
Из-за разницы в почвах в северных и южных регионах взрывные предметы и мины могут "по-разному себя вести". Следовательно, как отмечает заместитель министра, для разминирования на разной местности необходима разная техника.
Анна Гвоздяр отмечает, что в Украине производят технику и для подготовки к разминированию. В августе Министерство экономики сообщало, что первая самодельная машина из Харьковской области прошла испытания и получила сертификат. Среди преимуществ отмечались простая конструкция, невысокая цена производства и обслуживания. Также идет работа и над другими проектами.
По словам Гвоздяр, иностранные компании, которые поставляли или планируют такую технику в Украину, "думают" над локализацией производства.
Первая украинская машина для разминирования прошла сертификацию
Теперь ежемесячно украинские производители смогут производить две такие машины.
Кроме того, правительство ведет работу по налаживанию производства необходимой зарубежной техники на территории нашего государства. В частности, в Украине будут локализованы производства хорватская корпорация "DOK-ING doo" и датская HYDREMA – украинские и иностранные производители уже подписали соответствующие Меморандумы.
Сегодня в Украине работают 20 машин для разминирования, из которых три – в Харьковской области, и около 3000 специалистов по разминированию.
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