Орбан сделал новое скандальное заявление насчет Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова попал в скандал со своим заявлением. В этот раз он пожелал, что Украина стала "буферной зоной" между Россией и Западом.

Орбан видит Украину в качестве буферной зоны

Премьер-министр Венгрии в очередной раз оскандалился. Теперь он считает, что Украина должна служить чисто буферной зоной.

Об этом сообщает Index .

По мнению Орбана, Украине необходимо получить гарантии безопасности и служить "буфером" между Россией и странами НАТО.

Венгерский премьер уверен, что в противном случае Украина потеряет свою территорию, поскольку РФ будет нападать "снова и снова".

Россия ни за что не допустит на свой порог государство, являющееся членом НАТО и ЕС. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Также венгерский премьер не согласился с мнением о том, что украинцы защищают Европу, заявив, что Украина якобы не придает никакой дополнительной безопасности Западу, поскольку западные страны уже в НАТО. Орбан добавил, что не видит никаких шансов, что Россия решит напасть на любого члена НАТО.

Позиция Венгрии по поводу войны

Премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно антиукраинскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

Венгрия регулярно создает препятствия на путь Украины в ЕС и НАТО, а также препятствовала выделению 50 млрд евро для нашего государства.

Туск поставил Орбана на место после его скандальных заявлений

По убеждению польского премьера, наконец руководство Евросоюза сможет найти аргументы, чтобы пророссийского политика Орбана снять свое вето с помощи для Украины в размере 50 млрд евро.

Нет так называемой проблемы усталости от Украины, а есть проблема усталости от Виктора Орбана. Мы должны решить столько проблем, и, конечно, нам сегодня нужно укрепить наше единство вокруг Украины, — призвал Дональд Туск.

Польский лидер откровенно признался, что он не может понять и принять эту "слишком странную" и "очень эгоистическую игру" Виктора Орбана.