Орбан зробив нову скандальну заяву щодо України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову потрапив у скандал зі своєю заявою. Цього разу він забажав, що Україна стала "буферною зоною" між Росією та Заходом.

Орбан бачить Україну в якості буферної зони

Прем'єр-міністр Угорщини вчергове оскандалився. Тепер він вважає, що Україна має слугувати суто буферною зоною.

Про це повідомляє Index.

На думку Орбана, Україна потрібна отримати гарантії безпеки та слугувати "буфером" між Росією та країнами НАТО.

Угорський прем'єр впевнений, що в іншому разі Україна втратить свою територію, оскільки РФ буде нападати "знову і знову".

Росія нізащо не допустить на свій поріг державу, яка є членом НАТО і ЄС. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

Також угорський прем'єр не погодився з думкою про те, що українці захищають Європу, заявивши, що Україна нібито не додає ніякої додаткової безпеки Заходу, оскільки західні країни вже в НАТО. Орбан додав, що не бачить жодних шансів на те, що Росія вирішить напасти на будь-якого члена НАТО.

Позиція Угорщини щодо війни

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто антиукраїнську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

Також Угорщина регулярно створює перешкоди на шлях України до ЄС та НАТО, а також перешкоджала виділенню 50 млрд євро для нашої держави.

Туск поставив Орбана на місце після його скандальних заяв

На переконання польського прем’єра, врешті-решт керівництво Євросоюзу зможе знайти аргументи, щоб проросійського політика Орбана зняти своє вето з допомоги для України у розмірі 50 млрд євро.

Немає так званої проблеми втоми від України, а є проблема втоми від Віктора Орбана. Ми маємо вирішити стільки проблем, і звичайно, що нам сьогодні потрібно зміцнити нашу єдність навколо України, — закликав Дональд Туск.

Польський лідер відверто зізнався, що він не може зрозуміти та прийняти цю "дуже дивну" та "дуже егоїстичну гру" Віктора Орбана.