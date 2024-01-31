У ЄС погодилися на компроміс Орбана щодо допомоги Україні на 50 млрд євро

Євросоюз готовий поступитися Орбану, щоб ухвалити допомогу Україні

Лідери Європейського Союзу запропонують проводити щорічні дебати щодо запланованого пакету допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро у спробі подолати опір з боку Угорщини.

Допомога має покрити потреби України на 2024-2027 роки. Угорщина наполягає на щорічному перегляді із правом вето, проти чого виступають інші члени ЄС.

У новій версії проекту висновків саміту лідери ЄС проводитимуть щорічні дебати щодо пакету допомоги на основі звітів Європейської комісії.

Європейська рада щорічно проводитиме дебати щодо реалізації цього механізму з метою надання рекомендацій щодо підходу ЄС до ситуації, що виникла внаслідок агресивної війни Росії проти України, - йдеться в проекті. Поширити

На щорічному перегляді фінансової допомоги Україні наполягають Угорщина та її премʼєр-міністр Віктор Орбан. Інші країни виступають за те, щоб не давати Угорщині додаткові можливості блокувати допомогу Україні.

Водночас Орбан хоче, щоб щорічне рішення про продовження допомоги Україні було одноголосним. Досі не відомо, чи погодиться Орбан на такі умови.

Що відомо про 50 млрд євро для України від ЄС

У червні 2023 року Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року. Він має замінити поточну підтримку Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги, термін дії якої закінчився наприкінці 2023 року.

На саміті лідерів країн ЄС Угорщина заблокувала рішення виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

На тлі цього у Європарламенті ініціювали збір підписів під петицією, щоб позбавити Будапешт права голосу в Раді ЄС, і необхідну кількість підписів уже було зібрано. Як стверджує Bloomberg, тим часом уряд блоку готовий до радикальних дій, якщо прем'єр Угорщини продовжить блокувати пакет допомоги Україні.