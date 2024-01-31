В ЕС согласились на компромисс Орбана по помощи Украине на 50 млрд евро
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В ЕС согласились на компромисс Орбана по помощи Украине на 50 млрд евро

ЕС
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Источник:  Financial Times

Европейский Союз согласен ежегодно пересматривать программу Ukraine Facility, предусматривающую выделение Украине 50 млрд евро в течение четырех лет.

Евросоюз готов уступить Орбану, чтобы принять помощь Украине

Лидеры Европейского Союза предложат проводить ежегодные дебаты по планируемому пакету помощи Украине в размере 50 млрд евро в попытке преодолеть сопротивление со стороны Венгрии.

Помощь должна покрыть потребности Украины на 2024-2027 годы. Венгрия настаивает на ежегодном пересмотре с правом вето, против чего выступают другие члены ЕС.

В новой версии проекта заключения саммита лидеры ЕС будут проводить ежегодные дебаты по пакету помощи на основе отчетов Европейской комиссии.

Европейский совет будет ежегодно проводить дебаты по реализации этого механизма с целью предоставления рекомендаций по подходу ЕС к ситуации, возникшей в результате агрессивной войны России против Украины, — говорится в проекте.

На ежегодном пересмотре финансовой помощи Украине настаивают Венгрия и ее премьер-министр Виктор Орбан. Другие страны ратуют за то, чтобы не давать Венгрии дополнительные возможности блокировать помощь Украине.

В то же время, Орбан хочет, чтобы ежегодное решение о продлении помощи Украине было единогласным. До сих пор неизвестно, согласится ли Орбан на такие условия.

Что известно о 50 млрд евро для Украины от ЕС

В июне 2023 года Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку Украины через Программу макроэкономической финансовой помощи, срок действия которой истек в конце 2023 года.

На саммите лидеров стран ЕС Венгрия заблокировала решение выделить Украине 50 млрд. евро на 2024-2027 годы.

На фоне этого в Европарламенте инициировали сбор подписей под петицией, чтобы лишить Будапешт права голоса в Совете ЕС, и необходимое количество подписей уже было собрано. Как утверждает Bloomberg, между тем правительство блока готово к радикальным действиям, если премьер Венгрии продолжит блокировать пакет помощи Украине.

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