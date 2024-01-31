В ЕС согласились на компромисс Орбана по помощи Украине на 50 млрд евро

Евросоюз готов уступить Орбану, чтобы принять помощь Украине

Лидеры Европейского Союза предложат проводить ежегодные дебаты по планируемому пакету помощи Украине в размере 50 млрд евро в попытке преодолеть сопротивление со стороны Венгрии.

Помощь должна покрыть потребности Украины на 2024-2027 годы. Венгрия настаивает на ежегодном пересмотре с правом вето, против чего выступают другие члены ЕС.

В новой версии проекта заключения саммита лидеры ЕС будут проводить ежегодные дебаты по пакету помощи на основе отчетов Европейской комиссии.

Европейский совет будет ежегодно проводить дебаты по реализации этого механизма с целью предоставления рекомендаций по подходу ЕС к ситуации, возникшей в результате агрессивной войны России против Украины, — говорится в проекте. Поделиться

На ежегодном пересмотре финансовой помощи Украине настаивают Венгрия и ее премьер-министр Виктор Орбан. Другие страны ратуют за то, чтобы не давать Венгрии дополнительные возможности блокировать помощь Украине.

В то же время, Орбан хочет, чтобы ежегодное решение о продлении помощи Украине было единогласным. До сих пор неизвестно, согласится ли Орбан на такие условия.

Что известно о 50 млрд евро для Украины от ЕС

В июне 2023 года Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку Украины через Программу макроэкономической финансовой помощи, срок действия которой истек в конце 2023 года.

На саммите лидеров стран ЕС Венгрия заблокировала решение выделить Украине 50 млрд. евро на 2024-2027 годы.

На фоне этого в Европарламенте инициировали сбор подписей под петицией, чтобы лишить Будапешт права голоса в Совете ЕС, и необходимое количество подписей уже было собрано. Как утверждает Bloomberg, между тем правительство блока готово к радикальным действиям, если премьер Венгрии продолжит блокировать пакет помощи Украине.