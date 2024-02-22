F-16 для України. У НАТО вказали на важливий момент

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, коли Україна отримає винищувачі F-16 від союзників, то зможе завдавати ударів по законних ворожих військових цілях навіть на території Росії.
ЗСУ будуть використовувати F-16 для ударів по Росії
Журналісти поцікавилися у Єнса Столтенберга, коли Україна зможе розмістити винищувачі F-16.
За його словами, це неможливо спрогнозувати.
Генсек НАТО наголосив, що всі союзники України хочуть, щоб вони були там якомога раніше, однак також звернув увагу на те, що ефект від F-16 буде сильнішим, якщо пілоти будуть добре навчені, а екіпажі технічного обслуговування та інший допоміжний персонал добре підготовлені.
Він також додав, що кожний окремий партнер буде вирішуватиме, чи постачати F-16 в Україну, і союзники мають різну політику.
Єнс Столтенбрег вкотре нагадав, що війна в Україні є загарбницькою.
Україна переходить на F-16 в екстреному порядку
Як заявив нещодавно спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна у світі.
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