F-16 для України. У НАТО вказали на важливий момент
Категорія
Політика
Дата публікації

F-16 для України. У НАТО вказали на важливий момент

Єнс Столтенберг
Джерело:  Радіо Свобода

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, коли Україна отримає винищувачі F-16 від союзників, то зможе завдавати ударів по законних ворожих військових цілях навіть на території Росії.

ЗСУ будуть використовувати F-16 для ударів по Росії

Журналісти поцікавилися у Єнса Столтенберга, коли Україна зможе розмістити винищувачі F-16.

За його словами, це неможливо спрогнозувати.

Генсек НАТО наголосив, що всі союзники України хочуть, щоб вони були там якомога раніше, однак також звернув увагу на те, що ефект від F-16 буде сильнішим, якщо пілоти будуть добре навчені, а екіпажі технічного обслуговування та інший допоміжний персонал добре підготовлені.

Тож я думаю, що ми повинні слухати військових експертів саме тоді, коли ми будемо готові або коли союзники будуть готові розпочати надсилання та доставку F-16. Чим швидше тим краще.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генсек НАТО

Він також додав, що кожний окремий партнер буде вирішуватиме, чи постачати F-16 в Україну, і союзники мають різну політику.

Єнс Столтенбрег вкотре нагадав, що війна в Україні є загарбницькою.

Україна має право на самооборону, включно з нанесенням ударів по законних російських військових цілях за межами країни, — підкреслив генсек НАТО.

Україна переходить на F-16 в екстреному порядку

Як заявив нещодавно спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна у світі.

У Це багатоцільовий літак, тому надалі треба відпрацьовувати завдання ударів і по наземних, і по надводних цілях. Тому наші пілоти роблять це в екстреному порядку, як я сказав — у пришвидшеному, тому що взагалі курс перепідготовки має тривати 2 роки. А ми робимо це значно швидше, — додав Ігнат.

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