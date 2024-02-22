F-16 для Украины. В НАТО указали на важный момент

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, когда Украина получит истребители F-16 от союзников, то сможет наносить удары по законным вражеским военным целям даже на территории России.
ВСУ будут использовать F-16 для ударов по России
Журналисты поинтересовались у Йенса Столтенберга, когда Украина сможет разместить истребители F-16.
По его словам, это невозможно спрогнозировать.
Генсек НАТО отметил, что все союзники Украины хотят, чтобы они были там как можно раньше, однако также обратил внимание нато, что эффект от F-16 будет сильнее, если пилоты будут хорошо обучены, а экипажи технического обслуживания и другой вспомогательный персонал хорошо подготовлены.
Он также добавил, что каждый отдельный партнер будет решать, поставлять ли F-16 в Украину, и союзники имеют разную политику.
Йенс Столтенбрег в очередной раз напомнил, что война в Украине захватническая.
Украина переходит на F-16 в экстренном порядке
Как заявил недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, Украина переходит на F-16 в экстренном порядке, как это ни делала ни одна страна в мире.
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