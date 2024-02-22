F-16 для Украины. В НАТО указали на важный момент
Категория
Политика
Дата публикации

F-16 для Украины. В НАТО указали на важный момент

Йенс Столтенберг
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Источник:  Радио Свобода

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, когда Украина получит истребители F-16 от союзников, то сможет наносить удары по законным вражеским военным целям даже на территории России.

ВСУ будут использовать F-16 для ударов по России

Журналисты поинтересовались у Йенса Столтенберга, когда Украина сможет разместить истребители F-16.

По его словам, это невозможно спрогнозировать.

Генсек НАТО отметил, что все союзники Украины хотят, чтобы они были там как можно раньше, однако также обратил внимание нато, что эффект от F-16 будет сильнее, если пилоты будут хорошо обучены, а экипажи технического обслуживания и другой вспомогательный персонал хорошо подготовлены.

Я думаю, что мы должны слушать военных экспертов именно тогда, когда мы будем готовы или когда союзники будут готовы начать отправку и доставку F-16. Чем скорее, тем лучше.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО

Он также добавил, что каждый отдельный партнер будет решать, поставлять ли F-16 в Украину, и союзники имеют разную политику.

Йенс Столтенбрег в очередной раз напомнил, что война в Украине захватническая.

Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным целям за пределами страны, — подчеркнул генсек НАТО.

Украина переходит на F-16 в экстренном порядке

Как заявил недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, Украина переходит на F-16 в экстренном порядке, как это ни делала ни одна страна в мире.

Это многоцелевой самолет, поэтому в дальнейшем надо отрабатывать нанесение ударов и по наземным, и по надводным целям. Поэтому наши пилоты делают это в экстренном порядке, как я сказал — в ускоренном, потому что курс переподготовки должен длиться 2 года. А мы делаем это гораздо быстрее, — добавил Игнат.

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