За інформацією представників Міноборони, НАТО має намір повернути своє представництво до України та розширити його діяльність.

Що відомо про повернення представництва НАТО до України

За інформацією представників Міноборони, замглави відомства Станіслав Гайдер зустрівся із помічником генсека НАТО Борісом Руге да обговорив повернення представництва Альянсу до України.

Впевнений, що це надасть нам додатковий імпульс в реалізації рішень Вільнюського саміту та сприятиме підготовці до Саміту НАТО у Вашингтоні, - зазначив Гайдер. Поширити

За його словами, наразі Міноборони завершує опрацювання плану з виконання завдань адаптованої Річної національної програми.

Наші вимоги до виконавців кожного з індикаторів - досягнення максимальних показників ефективності виконання кожного заходу, - підкреслив замглави Міноборони. Поширити

Столтенберг визнав вагання західних партнерів із наданням озброєння Україні на початку війни

Генсек НАТО Єнс Столтенберг визнав, що на початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України західні партнери не наважувались надавати Україні необхідні озброєння, однак наразі ситуація із питанням значно змінилась.

Думаю, ви повинні визнати, що на початку війни світ вагався, чи надавати найсучаснішу зброю. Але зараз все істотно змінилося, - зазначив глава Альянсу. Поширити

Столтенберг підкреслив, що західні партнери почали надавати Україні не тільки боєприпаси та сучасні артилерійські системи, а передову західну бронетехніку, включно із танками Leopard і Abrams, БМП Marder і Bradley.

Також генсек вказав, що Україна отримує від Заходу передові системи ППО (NASAMS і Patriot) і крилаті ракети (Storm Shadow і Scalp), а на підході – винищувачі F-16.