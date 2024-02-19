У НАТО визнали серйозну помилку Заходу стосовно війни РФ проти України
Категорія
Політика
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У НАТО визнали серйозну помилку Заходу стосовно війни РФ проти України

Роб Бауер
Джерело:  Financial Times

За словами очільника Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, Захід був "занадто оптимістично налаштований" щодо перебігу війни РФ проти України у 2023 році.

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Роб Бауер відверто зізнається, що західні партнери були переконані в тому, що "якщо ми дамо українцям необхідні боєприпаси і підготовку, вони переможуть".

Однак ці прогнози були далекими від істини.

Ми повинні бути обережними, щоб не бути надмірно песимістичними в 2024 році.

Роб Бауер

Роб Бауер

Голова Військового комітету НАТО

За словами Роба Бауера, сам факт, що Україна все ще є суверенною державою, і що українці повернули собі 50% того, що росіяни забрали у 2022 році, є чудовим.

Що важливо розуміти, протягом останнім тижнів члени НАТО дедалі частіше у приватних розмовах обговорюють ймовірний напад РФ на Альянс як небезпеку, що вимагає негайної відповіді.

Члени блоку також стурбовані тим, що США відмовляться від своєї традиційної ролі захисту Європи як частини НАТО.

У ЄС обговорюють “доповнення” до НАТО для захисту Європи від РФ

Як вдалося дізнатися іноземним журналістам, у Євросоюзі уже обговорюють створення загальноконтинентального доповнення до НАТО.

Воно могло б функціонувати разом з американськими гарантіями безпеки, але також могло б слугувати надійною альтернативою, якщо американські гарантії будуть скасовані.

Однак поки ця ідея не здобула підтримку більшості у ЄС.

Інсайдери ЗМІ стверджують, що поки Німеччина та Франція не можуть дійти згоди щодо того, хто буде за це платити.

Також у Брюсселі сумніваються, що зможуть захиститися від Росії без допомоги США.

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