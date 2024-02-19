По словам главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, Запад был "слишком оптимистично настроен" касательно развития войны РФ против Украины в 2023 году.

Топ-руководитель НАТО предостерег мир от новой ошибки относительно Украины

Роб Бауэр откровенно признается, что западные партнеры были убеждены в том, что "если мы дадим украинцам необходимые боеприпасы и подготовку, они победят".

Однако эти прогнозы были далеки от истины.

Мы должны быть осторожны, чтобы не быть чрезмерно пессимистическими в 2024 году. Роб Бауэр Глава Военного комитета НАТО

По словам Роба Бауэра, сам факт, что Украина все еще является суверенным государством, и что украинцы вернули себе 50% того, что россияне забрали в 2022 году, прекрасен.

Что важно понимать, в последние недели члены НАТО все чаще в частных разговорах обсуждают вероятное нападение РФ на Альянс как опасность, требующую немедленного ответа.

Члены блока также обеспокоены тем, что США откажутся от своей традиционной роли в защите Европы как части НАТО.

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Как удалось узнать иностранным журналистам, в Евросоюзе уже обсуждается создание общеконтинентального дополнения к НАТО.

Оно могло бы функционировать вместе с американскими гарантиями безопасности, но могло бы служить надежной альтернативой, если американские гарантии будут отменены.

Однако пока эта идея не получила поддержки большинства в ЕС.

Инсайдеры СМИ утверждают, что пока Германия и Франция не могут прийти к согласию относительно того, кто будет за это платить.