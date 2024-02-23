По информации представителей Минобороны, НАТО намерено вернуть свое представительство в Украину и расширить его деятельность.
Что известно о возвращении представительства НАТО в Украину
По информации представителей Минобороны, замглавы ведомства Станислав Гайдер встретился с помощником генсека НАТО Борисом Руге и обсудил возвращение представительства Альянса в Украину.
По его словам, сейчас Минобороны завершает проработку плана по выполнению задач адаптированной Годовой национальной программы.
Столтенберг признал колебания западных партнеров с предоставлением вооружения Украине в начале войны
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в начале развязанной Россией преступной войны против Украины западные партнеры не решались предоставлять Украине необходимые вооружения, однако ситуация с вопросом значительно изменилась.
Столтенберг подчеркнул, что западные партнеры начали предоставлять Украине не только боеприпасы и современные артиллерийские системы, но и передовую западную бронетехнику, включая танки Leopard и Abrams, БМП Marder и Bradley.
Также генсек указал, что Украина получает от Запада передовые системы ПВО (NASAMS и Patriot) и крылатые ракеты (Storm Shadow и Scalp), а на подходе – истребители F-16.
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