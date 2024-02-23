По информации представителей Минобороны, НАТО намерено вернуть свое представительство в Украину и расширить его деятельность.

Что известно о возвращении представительства НАТО в Украину

По информации представителей Минобороны, замглавы ведомства Станислав Гайдер встретился с помощником генсека НАТО Борисом Руге и обсудил возвращение представительства Альянса в Украину.

Уверен, что это придаст нам дополнительный импульс в реализации решений Вильнюсского саммита и будет способствовать подготовке к Саммиту НАТО в Вашингтоне, – отметил Гайдер. Поделиться

По его словам, сейчас Минобороны завершает проработку плана по выполнению задач адаптированной Годовой национальной программы.

Наши требования к исполнителям каждого из индикаторов – достижение максимальных показателей эффективности выполнения каждого мероприятия, – подчеркнул замглавы Минобороны. Поделиться

Столтенберг признал колебания западных партнеров с предоставлением вооружения Украине в начале войны

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в начале развязанной Россией преступной войны против Украины западные партнеры не решались предоставлять Украине необходимые вооружения, однако ситуация с вопросом значительно изменилась.

Думаю, вы должны признать, что в начале войны мир колебался или предоставлять самое современное оружие. Но сейчас все существенно изменилось, – отметил глава Альянса. Поделиться

Столтенберг подчеркнул, что западные партнеры начали предоставлять Украине не только боеприпасы и современные артиллерийские системы, но и передовую западную бронетехнику, включая танки Leopard и Abrams, БМП Marder и Bradley.

Также генсек указал, что Украина получает от Запада передовые системы ПВО (NASAMS и Patriot) и крылатые ракеты (Storm Shadow и Scalp), а на подходе – истребители F-16.