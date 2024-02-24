Генсек НАТО сделал заявление о членстве Украины в Альянсе

Во вторую годовщину полномасштабной войны РФ против Украины генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Украина станет членом Североатлантического альянса.
В НАТО заверили, что Украина станет членом Альянса
По его словам, ситуация на поле боя остается крайне тяжелой, а Путин не отказался от своей цели захватить Украину.
Он подчеркнул, что Украина сохраняет свою свободу и независимость, что стало возможным благодаря мужеству и решительности украинцев и большой военной и экономической поддержке союзников с НАТО.
Столтенберг отметил, что за последние дни и недели члены НАТО объявили о новых пакетах помощи на миллиарды долларов, охватывающих ключевые возможности, такие как артиллерийские боеприпасы, противовоздушная оборона и боевые катера, оборудование и запчасти к F-16, беспилотники и оборудование для разминирования .
Поддержка уже в пути, — сказал он.
По его словам, Путин начал войну, потому что хотел закрыть двери перед НАТО и лишить Украину права выбирать собственный путь, но он добился прямо противоположного: Украина теперь ближе к НАТО, чем когда-либо.
Вторжение России в Украину
Россия развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей.
24 февраля 2022 года оккупанты начали полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле 2022 года Силы обороны были изгнаны оккупантами из северных областей Украины, осенью деоккупированы части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что в некоторых направлениях Силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге. В октябре 2023 года оккупанты пошли в наступление на Авдеевку.
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