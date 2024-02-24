Смертоносна зброя. Буданов назвав один з головних козирів ГУР

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов поінформував про переваги українського ударно-розвідувального БПЛА «Сич» і закликав українців долучатися до збору коштів на ці безпілотники.

Буданов назвав один з головних козирів ГУР

Безпілотна система «Сич» використовується нами вже досить тривалий проміжок часу. Вона показала себе як надійна і смертоносна зброя, — заявив очільник ГУР. Поширити

За його словами, «Сичі» призначені для вогневого ураження точкових цілей — бронетехніки, невеликих фортифікаційних споруд та груп особового складу ворога.

Чим більше високотехнологічного озброєння, тим менше буде втрат. Вдячний усім, хто цим збором допомагає пришвидшувати нашу перемогу, — додав він .

Проблема боєприпасів

Міноборони Естонії оцінює, що за рік РФ може виготовити від 1 мільйона до 4,5 мільйонів снарядів для артилерії.

Водночас західні країни поспішають збільшити власне виробництво боєприпасів, а США планують виробляти близько 1 мільйона снарядів щорічно до кінця 2025 року з довоєнних 190 000.

Обіцянка ЄС надіслати мільйон снарядів до березня не була виконана, можливо, було доставлено лише 300 тис.

США, можливо, надіслали 2 мільйони 155-мм снарядів з початку війни, але ці поставки вичерпалися через політичний тупик у Вашингтоні щодо військової допомоги Україні.

Наразі, за даними джерел, замість винищувачів чи танків, Київ просить надати безпілотники для спостереження та нанесення ударів дальньої дії, та системи радіоелектронної боротьби, щоб глушити російські безпілотники та балістичні ракети.