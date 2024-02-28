Не только победа. Буданов назвал главную цель Украины в войне против РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Не только победа. Буданов назвал главную цель Украины в войне против РФ

Кирилл Буданов
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Источник:  NV

Шеф украинской разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что выход ВСУ на границы 1991 года не гарантирует окончательную победу для нашего народа, поэтому мы должны сделать все возможное для распада России.

Война РФ против Украины не закончится, пока будет существовать Россия

Глава ГУР МО Украины обращает внимание на то, что программа-максимум для Украины – не только выход на границы 1991 года, но и развал РФ, который может произойти только изнутри.

Но этому процессу мы должны максимально способствовать своим мнением, своим оружием, своей дипломатией, своей разведкой. При других обстоятельствах утро 24 февраля 2022 года для Украины будет повторяться с регулярной периодичностью.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Глава ГУР МО Украины

По мнению шефа украинской разведки, чтобы в будущем диктаторы не угрожали демократии, нужно построить новую систему международной безопасности.

И если первый пункт – подготовка и подписание нового соглашения о безопасности – очевидно получит поддержку подавляющего большинства стран мира, за исключением разве что тоталитарных или автократических режимов, то второй пункт – обеспечить его исполнение – воплотить на практике гораздо сложнее, – объяснил Кирилл Буданов.

Россия должна ответить за каждое свое преступление

Глава ГУР МО также в очередной раз подчеркнул, что страна-агрессорка должна понести ответственность за свои преступления.

По словам Кирилла Буданова, крайне важно заставить Россию возместить ущерб, отказаться от ядерного оружия, а также установить международный контроль над атомной энергетикой РФ.

Реализация нуждается и в создании международных сил безопасности на постоянной основе. И здесь, я считаю, должно быть определено особое место для украинских военных, получивших неоценимый военный опыт в противостоянии агрессии.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Глава ГУР МО Украины

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