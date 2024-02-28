Не только победа. Буданов назвал главную цель Украины в войне против РФ

Шеф украинской разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что выход ВСУ на границы 1991 года не гарантирует окончательную победу для нашего народа, поэтому мы должны сделать все возможное для распада России.
Война РФ против Украины не закончится, пока будет существовать Россия
Глава ГУР МО Украины обращает внимание на то, что программа-максимум для Украины – не только выход на границы 1991 года, но и развал РФ, который может произойти только изнутри.
По мнению шефа украинской разведки, чтобы в будущем диктаторы не угрожали демократии, нужно построить новую систему международной безопасности.
Россия должна ответить за каждое свое преступление
Глава ГУР МО также в очередной раз подчеркнул, что страна-агрессорка должна понести ответственность за свои преступления.
По словам Кирилла Буданова, крайне важно заставить Россию возместить ущерб, отказаться от ядерного оружия, а также установить международный контроль над атомной энергетикой РФ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-