Шеф української розвідки Кирило Буданов наголосив, що вихід ЗСУ на кордони 1991 року не гарантує остаточну перемогу для нашого народу, тому ми повинні зробити все заради розпаду Росії.

Війна РФ проти України не закінчиться, поки буде існувати Росія

Глава ГУР МО України звертає увагу на те, що програма-максимум для України — не тільки вихід на кордони 1991 року, а й розвал РФ, який може відбутися тільки зсередини.

Але цьому процесу ми повинні максимально сприяти своєю думкою, своєю зброєю, своєю дипломатією, своєю розвідкою. За інших обставин ранок 24 лютого 2022 року для України буде повторюватися з регулярною періодичністю. Кирило Буданов Глава ГУР МО України

На переконання шефа української розвідки, щоб у майбутньому диктатори не загрожували демократії, потрібно побудувати нову систему міжнародної безпеки.

І якщо перший пункт — підготовка та підписання нової угоди про безпеку — вочевидь отримає підтримку переважної більшості країн світу, за винятком хіба що тоталітарних або автократичних режимів, то другий пункт — забезпечити її виконання — втілити на практиці набагато складніше, — пояснив Кирило Буданов. Поширити

Росія повинна відповісти за кожний свій злочин

Очільник ГУР МО також вкотре наголосив, що країна-агресорка повинна понести відповідальність за свої злочини.

За словами Кирила Буданова, вкрай важливо змусити Росію відшкодувати збитки, відмовитися від ядерної зброї, а також встановити міжнародний контроль над атомною енергетикою РФ.