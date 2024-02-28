Шеф української розвідки Кирило Буданов наголосив, що вихід ЗСУ на кордони 1991 року не гарантує остаточну перемогу для нашого народу, тому ми повинні зробити все заради розпаду Росії.
Війна РФ проти України не закінчиться, поки буде існувати Росія
Глава ГУР МО України звертає увагу на те, що програма-максимум для України — не тільки вихід на кордони 1991 року, а й розвал РФ, який може відбутися тільки зсередини.
На переконання шефа української розвідки, щоб у майбутньому диктатори не загрожували демократії, потрібно побудувати нову систему міжнародної безпеки.
Росія повинна відповісти за кожний свій злочин
Очільник ГУР МО також вкотре наголосив, що країна-агресорка повинна понести відповідальність за свої злочини.
За словами Кирила Буданова, вкрай важливо змусити Росію відшкодувати збитки, відмовитися від ядерної зброї, а також встановити міжнародний контроль над атомною енергетикою РФ.
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