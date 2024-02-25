Чи вдасться армії РФ захопити Донбас у цьому році — відповідь Буданова
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи вдасться армії РФ захопити Донбас у цьому році — відповідь Буданова

Кирило Буданов
Джерело:  online.ua

Шеф української військової розвідки Кирило Буданов зазначає, що у цьому році російські окупанти не зможуть втілити одну зі своїх ключових цілей і захопити Донецьку та Луганську області. 

Армія РФ не зможе протягом цього року захопити Донбас

Стратегічна мета Російської Федерації не змінилася. Перше - знищення української державності. Тобто, операція по демонтажу державності. Те, що вони починали. Вони зрозуміли, що військовим шляхом це не вдасться, і пробують досягти іншими шляхами, - пояснив глава Головного управління розвідки Міноборони.

Буданов підкреслив, що у цьому році російські загарбники переслідують лише одну мету.

Вони вже два роки намагаються її виконати, але так і не виконали: вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей і утримати те, що є. За 2022 і 2023 роки вони цього не змогли зробити. У 2024 так само не зможуть

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Глава ГУР

Як Україна може переломити ситуацію на фронті

Глава ГУР зазначив, що чим скоріше західні партнери нададуть Україні зброю, тим швидше українські військові зможуть змінити негативну для себе ситуацію на фронті.

Буданов зазначив, що у першу чергу українським військовим необхідна далекобійна зброя.

Тому що противник вміло підлаштовується під зміну тактики і під ті системи, які вже використовуються. І так, як було у 2022 році, вже не вийде. Тож, потрібна реальна далекобійна зброя і не одна-дві, умовно кажучи, а значні обсяги. Це дозволить переломити ситуацію, яка склася зараз з певною стагнацією, - пояснює очільник ГУР.

Буданов також зазначив, що удари України по стратегічних об’єктах на території Росії посилюють політичний тиск на злочинне кремлівське керівництво.

Ми бачимо дуже багато чого. Вже не такі вони впевнені в собі. Ви ж маєте пам'ятати, що останній раз, давайте прямо скажемо, удари по Москві наносилися у 1943 році. Це трошки давненько, - зазначає глава ГУР.

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