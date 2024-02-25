Тому що противник вміло підлаштовується під зміну тактики і під ті системи, які вже використовуються. І так, як було у 2022 році, вже не вийде. Тож, потрібна реальна далекобійна зброя і не одна-дві, умовно кажучи, а значні обсяги. Це дозволить переломити ситуацію, яка склася зараз з певною стагнацією, - пояснює очільник ГУР.