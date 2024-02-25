Шеф української військової розвідки Кирило Буданов зазначає, що у цьому році російські окупанти не зможуть втілити одну зі своїх ключових цілей і захопити Донецьку та Луганську області.
Армія РФ не зможе протягом цього року захопити Донбас
Буданов підкреслив, що у цьому році російські загарбники переслідують лише одну мету.
Як Україна може переломити ситуацію на фронті
Глава ГУР зазначив, що чим скоріше західні партнери нададуть Україні зброю, тим швидше українські військові зможуть змінити негативну для себе ситуацію на фронті.
Буданов зазначив, що у першу чергу українським військовим необхідна далекобійна зброя.
Буданов також зазначив, що удари України по стратегічних об’єктах на території Росії посилюють політичний тиск на злочинне кремлівське керівництво.
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