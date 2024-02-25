Буданов розкрив подробиці підготовки до знищення російського А-50У

Операція зі знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 готувалась два тижні.

Операція зі знищення А-50У готувалася два тижні

Під час розмови з журналістами Буданов заявив, що операція зі знищення російського А-50 готувалась два тижні. Водночас він уникнув питання про те, чи було літак збито вітчизняною зброєю.

Що відомо про збитий російський А-50

За інформацією представників ГУР, збитий А-50У є модернізованою версією цього типу літаків дальнього радиолокаційного спостереження.

Такий повітряний командний пункт росіяни використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

Збиття А-50У — черговий серйозний удар по потенціалу та можливостям терористичної Москви, — зазначають представники ГУР.

Вартість знищеного літака — 350 мільйонів доларів.

Російський літак А-50 з позивним "Баян" був знищений Силами оборони України в п'ятницю, 23 лютого.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що "невстановлений літальний апарат упав у Канівському районі в Краснодарському краї, на місці падіння горить очерет".

Пізніше оперативний штаб регіону заявив, що нібито два літальних апарати впали на території Канівського району Краснодарського краю. Однак українська сторона інформацію про другий об'єкт не підтверджувала.