Буданов раскрыл подробности подготовки к уничтожению российского А-50У
Категория
Украина
Дата публикации

Буданов раскрыл подробности подготовки к уничтожению российского А-50У

А-50У
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Операция по уничтожению российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 готовилась две недели.

Операция по уничтожению А-50У готовилась две недели

В ходе беседы с журналистами Буданов заявил, что операция по уничтожению российского А-50 готовилась две недели. В то же время он избежал вопроса о том, был ли самолет сбит отечественным оружием.

Что известно о сбитом российском А-50

По информации представителей ГУР, сбитый А-50У является модернизированной версией этого типа самолетов дальнего радиолокационного наблюдения.

Такой воздушный командный пункт россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.

Избиение А-50У — очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям террористической Москвы, — отмечают представители ГУР.

Стоимость уничтоженного самолета — 350 миллионов долларов.

Российский самолет А-50 с позывным "Баян" был уничтожен Силами обороны Украины в пятницу, 23 февраля.

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что "неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе в Краснодарском крае, на месте падения горит камыш".

Позже оперативный штаб региона заявил, что якобы два летательных аппарата упали на территории Каневского района Краснодарского края. Однако украинская сторона информацию о втором объекте не подтверждала.

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