Коли РФ погодиться на українську формулу миру. Буданов назвав 3 етапи
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли РФ погодиться на українську формулу миру. Буданов назвав 3 етапи

КирилоБуданов
Джерело:  online.ua

На переконання шефа української розвідки Кирила Буданова, рано чи пізно, країна-агресорка Росія буде змушена погодитися на українську формулу миру, якщо Київ буде дотримуватися чіткого плану дій. Про це повідомляє кореспондент online.ua з Форуму «Україна. Рік 2024».

Буданов відповів, як схилити РФ до миру на умовах України

Глава ГУР МО наголошує, що йдеться про 3 етапи роботи, якій потрібно пройти:

  1. концентрація зусиль,

  2. продовження єдності міжнародної підтримки України,

  3. наші можливості і наша праця.

З коментарем з цього приводу також виступив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Їм (Росії — ред.) буде представлено і даний цей план на той випадок, якщо представники країни-агресора захочуть дійсно припинити цю війну і повернутися до справедливого миру" —

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

Очільник Офісу президента України

Чи отримала РФ від Ірану балістичні ракети

Згідно з даними шефа української розвідки Кирила Буданова, поки Російська Федерація не отримала від іранців балістичні ракети.

Їх немає. Це все не відповідає дійсності, — наголосив глава ГУР.

Крім того, Буданов підтвердив, що ворог справді застосовує ракети з КНДР.

Як уже згадувалося раніше, про передачу іранських ракет повідомляло видання Reuters з опорою на шість своїх джерел.

Журналісти також припускали, що ракети можуть зберігатися для потреб ЗС РФ, але не на території Росії, а в Ірані і будуть передані, коли Москва про це попросить.

Також Кирило Буданов оцінив ризик від російських ДРГ на українському кордоні.

Глава ГУР заявив, що розцінює ДРГ на кордоні суто як ДРГ і не більше.

На його переконання, жодного третього фронту не буде. Станом на зараз у розвідці цей ризик точно спростовують.

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