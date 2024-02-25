Коли РФ погодиться на українську формулу миру. Буданов назвав 3 етапи

На переконання шефа української розвідки Кирила Буданова, рано чи пізно, країна-агресорка Росія буде змушена погодитися на українську формулу миру, якщо Київ буде дотримуватися чіткого плану дій. Про це повідомляє кореспондент online.ua з Форуму «Україна. Рік 2024».
Буданов відповів, як схилити РФ до миру на умовах України
Глава ГУР МО наголошує, що йдеться про 3 етапи роботи, якій потрібно пройти:
концентрація зусиль,
продовження єдності міжнародної підтримки України,
наші можливості і наша праця.
З коментарем з цього приводу також виступив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Чи отримала РФ від Ірану балістичні ракети
Згідно з даними шефа української розвідки Кирила Буданова, поки Російська Федерація не отримала від іранців балістичні ракети.
Крім того, Буданов підтвердив, що ворог справді застосовує ракети з КНДР.
Як уже згадувалося раніше, про передачу іранських ракет повідомляло видання Reuters з опорою на шість своїх джерел.
Журналісти також припускали, що ракети можуть зберігатися для потреб ЗС РФ, але не на території Росії, а в Ірані і будуть передані, коли Москва про це попросить.
Також Кирило Буданов оцінив ризик від російських ДРГ на українському кордоні.
Глава ГУР заявив, що розцінює ДРГ на кордоні суто як ДРГ і не більше.
На його переконання, жодного третього фронту не буде. Станом на зараз у розвідці цей ризик точно спростовують.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-