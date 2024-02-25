ЗСУ відійшли на західну околицю Ласточкиного біля Авдіївки — ОСУВ “Таврія”
Категорія
Україна
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ЗСУ відійшли на західну околицю Ласточкиного біля Авдіївки — ОСУВ “Таврія”

ЗСУ

Повідомлення про повну окупацію російськими військами села Ласточкине, що на захід від Авдіївки, є передчасними.

ЗСУ відійшли на західну околицю Ласточкиного біля Авдіївки

Офіційний коментар такий: на Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції. Тривають запеклі бої, ворог постійно застосовує керовані авіабомби та артилерію, – зазначив капітан Лиховій.

Раніше інформували про захоплення Ласточкиного

Напередодні, 24 лютого, низка джерел, зокрема канал DeepState, інформували про захоплення російськими окупантами селища Ласточкине Очеретинської громади Покровського району Донецької області. До війни це село мало населення 617 осіб.

Відповідаючи на запитання щодо оперативної ситуації в інших населених пунктах у зоні ОСУВ “Таврія”, зокрема в Роботиному на Запоріжжі, речник угруповання розповів: “Противник намагається проникнути і закріпитися в межах села Роботине на Запорізькому напрямку. І так само в районах кількох населених пунктів на Донеччині. Лінія бойового зіткнення динамічна. Тривають запеклі бої.

Противник не полишає спроб штурмових дій за підтримки артилерії, авіації та ударних БпЛА та не шкодує свого особового складу. Подекуди ворог доставляє свій десант бронетехнікою в межі населених пунктів, однак ці штурмові групи послідовно знищуються нашими військами. Так, загальні втрати російських військ в операційній зоні ОСУВ “Таврія” за минулу добу склали 284 особи”.

За словами “лінія бойового зіткнення динамічна” стоять піт і кров багатьох наших солдатів, сержантів та офіцерів, які в ці дні героїчно тримають фронт у нашій операційній зоні на Донеччині та в Запорізькій області, – додав Лиховій.

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