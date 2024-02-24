Воїни 3 ОШБр показали ефектний розгром штурму армії РФ в Авдіївці — відео

Українські військові під час боїв в Авдіївці знищили три російські БМП та 30 російських окупантів протягом 15 хвилин.

Як бійці 3-ї штурмової воювали в Авдіївці

Під час заходу в місто підрозділи Третьої штурмової бригади зачистили й вирівняли позиції в єдину лінію оборони. Так, одну з них, "Ракету", зайняли бійці 2-ї та 3-ї рот 2-го штурмового бата. Після чого ворог розпочав її штурм.

Одна за іншою БМП доставляли ворожий десант впритул до "Ракети". Але моментальна реакція бійців, відкриття щільного вогню з кулеметів, стрілецької зброї, РПГ, і піхота противника почала сипатись, — пояснили військові. Поширити

Як результат, українські військові ліквідували за 15 хвилин три російських БМП та 30 окупантів.

Що відомо про відступ ЗСУ з Авдіївки

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.

Пізніше Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Захисники показали кадри з міста та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

16 лютого командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ще пізніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наші воїни вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом.

Як відзначив президент Володимир Зеленський, рішення про вихід військових було справедливим та професійним.