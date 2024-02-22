Війська РФ перекидають частину сил з Авдіївки на Бахмутський напрямок

Російська армія перекидає частину своїх сил з Авдіївського напрямку на Бахмутський. Зокрема, йдеться про військову техніку – під Бахмутом почали помічати застарілу російську техніку, якої раніше там не було.

На якому напрямку зафіксоване перекидання сил ЗС РФ

Про це розповів майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний. Такі дії РФ свідчать про перерозподіл сил ворога з певних напрямків.

За словами Нагорного, у зоні відповідальності 4-ї бригади "Рубіж" останніми днями активізувалося застосування росіянами артилерії.

Можна зробити висновок, що російські військові перекидають сюди свої сили після того, як вони їх застосували на Авдіївському напрямку. Російська армія концентрує деякі основні зусилля на таких напрямках, як Богданівка, Іванівське, Кліщіївські висоти, безпосередньо напрямок на Часів Яр. Ми бачимо, що зросла кількість застосування тактичної та безпілотної авіації, – сказав він. Поширити

Нагорний додав, що російські окупанти можуть використовувати Бахмут як один із логістичних ланцюгів. Ворог може зосередити основні зусилля на Лиманському чи Куп'янському напрямках, або ж використати Бахмут як відволікаючий удар.

Скоріше за все російські військові будуть концентрувати свої сили на Бахмутському напрямку для початку Часовоярської операції, для великих наступальних дій. Про це можна дізнатись за кількості застосування ФАБів та КАБів, як це було в Авдіївці, де російські військові застосовували по 200 керованих авіабомб на день, – зазначив військовий.

Що кажуть українські військові

За словами заступника командира третьої окремої штурмової бригади Максима Жоріна, ключовим напрямком окупаційної армії РФ після захоплення Авдіївки стане Ласточкине.

У ворога на Авдіївському напрямку достатньо сил і засобів для просування далі. І вони будуть це робити.

Він підкреслив, що наразі 3 ОШБр займає оборонні рубежі разом із іншими підрозділами ЗСУ навколо Авдїівки.