Війська РФ перекидають частину сил з Авдіївки на Бахмутський напрямок

Російська армія перекидає частину своїх сил з Авдіївського напрямку на Бахмутський. Зокрема, йдеться про військову техніку – під Бахмутом почали помічати застарілу російську техніку, якої раніше там не було.
На якому напрямку зафіксоване перекидання сил ЗС РФ
Про це розповів майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний. Такі дії РФ свідчать про перерозподіл сил ворога з певних напрямків.
За словами Нагорного, у зоні відповідальності 4-ї бригади "Рубіж" останніми днями активізувалося застосування росіянами артилерії.
Нагорний додав, що російські окупанти можуть використовувати Бахмут як один із логістичних ланцюгів. Ворог може зосередити основні зусилля на Лиманському чи Куп'янському напрямках, або ж використати Бахмут як відволікаючий удар.
Що кажуть українські військові
За словами заступника командира третьої окремої штурмової бригади Максима Жоріна, ключовим напрямком окупаційної армії РФ після захоплення Авдіївки стане Ласточкине.
У ворога на Авдіївському напрямку достатньо сил і засобів для просування далі. І вони будуть це робити.
Він підкреслив, що наразі 3 ОШБр займає оборонні рубежі разом із іншими підрозділами ЗСУ навколо Авдїівки.
Інтенсивність боїв висока, але, звичайно, не настільки жорстка, як була в місті. Основний напрямок для росіян на сьогодні - Ласточкине. Ми чітко усвідомлюємо, що в самому місті п***ри мають достатньо сил для подальшого наступу, - пояснює Жорін.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-